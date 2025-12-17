Gazze'ye göndermek için 600 ton et alacaktı: Lübnanlı iş insanı milyonlarca lira dolandırıldı!

Gazze'deki insani krize destek olmak amacıyla 600 ton et tedarik etmek isteyen Lübnanlı iş insanı M.İ.A.A.A., internet üzerinden ulaştığı bir şebekenin kurbanı oldu. Kendilerini Brezilya merkezli bir et firması gibi gösteren şüpheliler, elektronik posta yoluyla kurdukları iletişimde iş insanını 296 bin 386 dolar (yaklaşık 300 bin dolar) tutarında bir ön ödeme yapmaya ikna etti.

"TÜRKİYE'DE VERGİ UCUZ" YALANI

İş insanının, Brezilyalı bir firmanın neden Türk bankası üzerinden ödeme aldığına dair şüphelerini, "Türkiye'de gümrük vergileri daha düşük, bu yüzden operasyonlarımızı buradan yürütüyoruz" diyerek gideren dolandırıcılar, paranın Kadıköy’deki bir şubeye yatırılmasını sağladı. Ödemeyi yaptıktan sonra kendisine gönderilen belgelerin sahte olduğunu ve sevkiyatın başlamadığını fark eden iş insanı, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu.

BURSA'DAKİ SAHTE OFİS VE BANKA GÖRÜNTÜLERİ

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, yaptıkları incelemede sözde Brezilyalı şirketin aslında Bursa’da kurulduğunu ve İstanbul’da bir irtibat bürosu bulunduğunu saptadı. Şüphelilerin, yatırılan parayı Kadıköy’deki bankadan çekip siyah bir çantaya doldurarak uzaklaştığı anlar güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

OPERASYON VE PARANIN İADESİ

Kamera kayıtlarından iz süren polis, Bursa’da düzenlediği operasyonla E.E., İ.D., F.A. ve M.A. isimli şüphelileri gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan E.E., İ.D. ve M.A. "nitelikli dolandırıcılık" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Öte yandan, soruşturma sürerken dolandırılan paranın tamamının avukatlar aracılığıyla mahkemeye teslim edildiği ve kısa süre içinde Lübnanlı iş insanına iade edileceği öğrenildi.