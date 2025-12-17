İşte Yazıcoğlu'nun makamında bulunan o dinleme cihazı! SIM kartı da var

Tokat Belediyesi tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu’nun Canikli Konağı’nda kullandığı makam odasında yapılan kontrollerde dinleme cihazı bulunduğu açıklanmıştı.

MHP'li Yazıcıoğlu'nun makam odasında dinleme cihazı bulundu

SORUŞTURMA KAPSAMINDA BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI DA GÖZALTINA ALINMIŞTI

Cihazın bulunmasının ardından savcılık tarafından soruşturma başlatılmış ve Tokat Belediye Başkan Yardımcısı M.B., belediye personeli E.Y. ve Y.Y. polis tarafından gözaltına alınmıştı. Başkan yardımcısı adli kontrolle serbest bırakılırken diğer 2 kişi tutuklandı.

Son Dakika | MHP'li belediye başkanının makam odasında dinleme cihazı soruşturmasında flaş gelişme

O DİNLEME CİHAZININ GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Gazeteci Fulya Öztürk, başkan Yazıcıoğlu'nun makam odasında bulunan dinleme cihazının görüntülerini sosyal medya hesabından paylaştı.

"UZAKTAN DİNLEME YAPILABİLİYOR"

Konu hakkında TGRT yayınına katılarak yeni açıklamalarda bulunan Yazıcıoğlu, cihazın SIM kartlı ufak bir cihaz olduğunu ve uzaktan bağlantı ile dinleme yapılabilen bir cihaz olduğunu ifade etti.