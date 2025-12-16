MHP'li Yazıcıoğlu'nun makam odasında dinleme cihazı bulundu

MHP'li Tokat Belediye Başkanı Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun belediye binasındaki makam odasında dün akşam yapılan kontrollerde dinleme cihazı tespit edildi.

SAVCILIK SORUŞTURMA BAŞLATTI

Dinleme cihazının tespit edilmesinin ardından Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından adli soruşturma başlatıldı. Bina güvenlik altına alınırken çalışmalara devam edildiği belediye tarafından yapılan açıklama ile duyuruldu.

Tokat Belediyesi tarafından konu hakkında sosyal medya hesabından açıklama yapıldı. Belediye ve Mehmet Kemal Yazıcıoğlu tarafından konu hakkında yapılan açıklama da aynen şu şekilde oldu:

Değerli Hemşehrilerimiz,

Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kemal Yazıcıoğlu'nun, Tokat Belediyesi başkanlık binası olarak kullanılan Canikli Konağı'ndaki vatandaşlarımızı kabul ettiği makam odasında, dün akşam saatlerinde güvenlik birimlerimiz tarafından yapılan kontroller neticesinde dinleme cihazı bulunmuştur.

Söz konusu tespitin ardından durum derhal ilgili adli ve emniyet birimlerine bildirilmiş, Tokat Cumhuriyet Başsavcılığı ve İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü koordinesinde gerekli adli ve teknik süreçler başlatılmıştır. İncelemelerin sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla bina güvenlik altına alınmış, ilgili alanlarda detaylı ve titiz bir çalışma gerçekleştirilmiştir.

Süreç, ilgili kurumlar tarafından büyük bir hassasiyetle yürütülmekte olup, konuya ilişkin her türlü gelişme yasal çerçevede değerlendirilerek gerekli adımlar atılmaktadır.

Olayın ardından Tokat Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Kemal Yazıcıoğlu, kamuoyunu bilgilendirmek amacıyla aşağıdaki açıklamayı yapmıştır:

"Değerli hemşehrilerim; Göreve geldiğimiz ilk günden itibaren planlı bir şekilde şahsıma ve Tokat Belediyesi'ne yönelik yürütülen dezenformasyon ve karalama operasyonları aralıksız sürerken bugün yeni bir hukuksuzluğu, ilkesizliği ve ahlaksızlığı daha ortaya çıkarttık.

Yaptığımız incelemeler neticesinde Tokat Belediyesi başkanlık binası olarak kullanılan Canikli Konağı'ndaki "makam odası"nda dinleme cihazı bulunmuştur.

Bu makam odası Tokatlılara aittir. Hamdolsun bizler göreve geldiğimiz ilk günden itibaren makam odamızın kapısını hiç kapatmadık ve değerli hemşehrilerimizi sürekli burada misafir ettik. Rahmetli babam Recep Yazıcıoğlu'nun yolunda ilerleyip, halkımıza hiç bir zaman kapımızı kapatmadık.

Ayırmadan ve ayrıştırmadan herkesi misafir ettik, sohbet ettik, dualar aldık. Ne sosyal medya saldırıları, ne iftiralar, ne dinleme cihazları, ne de siber korsanlıklar bizleri, Tokat sevdası yolundan asla döndüremeyecektir. Algı operasyonları, siber korsanlıklar, saldırılar ve kirli oyunlar, Türk Milletinin vicdanında hükümsüzdür. Biz, milletimizin bize verdiği emanetin bilinciyle, Tokat'ımıza hizmetten asla geri durmayacağız.



Dinleme cihazının tespiti ile gerekli olay yeri inceleme işlemleri yapılmış ve Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma işlemlerine başlanılmıştır. Bu hayâsız saldırının arkasında kim olursa olsun adalet önünde hesap verecektir. Tokat Belediyesi, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün emanet ettiği Cumhuriyet'e ve Türk milletinin değerlerine bağlı kalarak, şeffaf, açık ve doğru bildiklerinden taviz vermeden yoluna devam edecektir."

Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 16.12.2025