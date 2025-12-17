TÜRK-İŞ asgari ücret yanıtını verdi: Bakan Işıkhan'a ne söylediysek aynı yerdeyiz

2026 yılı asgari ücretini belirlemek için bu yıl yalnızca hükümet ve patron tarafı masada buluştu. Geçtiğimiz yıl ki asgari ücret toplantısının ardından 'sistem değişmedikçe masada yokuz' diyen TÜRK-İŞ, Bakan Işıkhan ile toplantı öncesindeki görüşmesinde konuşulan sistemsel değişiklik için resmi adım atılmayınca masaya oturmadı.

Bakan Vedat Işıkhan ise “Biz sosyal diyalog gereği her türlü süreci işleteceğiz. Ben sendikalarla görüşüp, görüşlerini alacağım, benim görevim bu, mutlaka istişarede bulunacağız” dedi.

18 Aralık Perşembe günü yapılacak ikinci toplantı öncesinde TÜRK-İŞ'den Bakan Işıkhan'a yanıt geldi.

TÜRK-İŞ ASGARİ ÜCRET YANITINI VERDİ

Cumhuriyet'ten Mustafa Çakır'ın haberine göre; Bakan Işıkhan’ın “sendikalarla görüşeceği” yönündeki açıklamasına karşılık veren TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, şunları söyledi:

“Asgari ücret konusunda mevzuat gereği bizim dışımızdaki diğer konfederasyonların bir yetkisi yok. Bizimle bir iletişim olursa da bizim görüşümüz belli. Biz bir yıl önceden söyledik. Komisyondaki bu yapı değişmezse ‘girmeyiz’ dedik. Genel başkanımız bir yıl önce açıkladı. Komisyonda adil bir değişiklik olmazsa katılmayacağımızı söyledi. Biz bir yıl önce ne söylediysek aynı yerdeyiz. Bu saatten sonra ne değişecek? Neredeyse son günlere gelindi.”

Bakan Işıkhan ile görüşmelerinde asgari ücret konusunda rakam söylemediklerini belirten Ağar, “Görüşmenin ardından da açıkladım. Asgari ücret belirlenirken öncelikle geçtiğimiz yıl karşılanmayan yüzde 14.38’lik enflasyon kaybı tam olarak telafi edilmelidir. Buna ek olarak gıda, ulaşım, kira, eğitim ve fatura kalemlerinde art arda yaşanan yüksek fiyat artışları ile gerçekleşen enflasyonun yol açtığı kayıplar eksiksiz biçimde karşılanmalıdır. Tüm bunların ötesinde, ekonomik büyümenin oluşturduğu refahın işçiye yansıtılmasını sağlayacak ilave bir artış yapılması zorunludur. Biz bunların dışında bir rakam sunmadık. Basında çıkan rakamlar buradan yola çıkarak onların kendilerinin yaptıkları hesaplar” dedi.

"BAKAN IŞIKHAN'A NE SÖYLEDİYSEK AYNI YERDEYİZ"

Asgari Ücret Tespit Komisyonu hakkında, bir yıl önce ne söyledilerse aynı yerde olduklarını, bu görüşlerini de geçtiğimiz günlerde Bakan Işıkhan’a ilettiklerini anlatan Ağar, “Biz ne söylediysek aynı yerde duruyoruz” dedi.

Ağar, dün öğle saatleri itibariyle de kendilerine görüşme konusunda bir talep gelmediğini de belirtti. Işıkhan’ın komisyonun yapısıyla ilgili TÜRK-İŞ’e de sözlü olarak ilettiği, “5+5+1” teklifi konusunda ise Ağar, “Kendileri söylediler ama yine kendileri birşey yapmadılar” dedi.

Asgari Ücret Yönetmeliği’ne göre, komisyon 5 hükümet, 5 işveren ve 5 işçi temsilcisinden oluşuyor. İşçi temsilcileri de “bünyesinde en çok işçiyi bulunduran en üst işçi kuruluşundan” seçiliyor. TÜRK-İŞ şu anda en fazla üyeye sahip işçi konfederasyonu konumunda bulunurken yönetmelik gereği asgari ücret toplantısına işçi tarafını temsilen sadece kendi belirlediği 5 üyenin katılma yetkisi bulunuyor.