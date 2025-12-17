Benzine üçüncü indirim kapıda! 2 lira 83 kuruş inmişti

Brent petrolde yaşanan büyük düşüşlerin ardından indirim serisi başladı. Benzine gelen 2 lira ve sonrasında gelen 83 kuruşluk indirimin ardından üçüncü indirimin de yolda olduğunun haberi verildi.

Akaryakıtta zamların ardından başlayan indirim serisi devam ediyor. Brent petroldeki düşüşler nihayet tabelalara yansımaya başladı. Geçtiğimiz haftalarda sık sık gelen zam haberleri ile 50 lirayı aşan akaryakıtta bu defa haber serisi indirimden yana oldu.

Dün benzinin litresine gelen 2 liralık indirimin tabelalara yansımasının ardından 83 kuruşluk bir indirim daha tabelalara yansıdı. Üst üste gelen iki indirimin ardından bir güzel haber daha geldi.

BİRKAÇ GÜNE...

Gazeteci Olcay Aydilek, sosyal medya hesabından yaptığı yeni açıklamasında güzel haberi duyurdu. Aydilek'e göre benzin fiyatlarındaki düşüş serisi devam edecek. Üst üste yapılan iki indirimin ardından uluslararası gelişmelerin de etkisi ile üçüncü indirim de kapıda... Aydillek benzin fiyatlarında yeni bir indirimin birkaç güne gündeme gelebileceğini söyledi:

  • Benzin fiyatları, düşüş serisi devam edecek. Üst üste iki indirimin ardından uluslararası gelişmelerin etkisiyle üçüncü indirim de kapıda... Birkaç güne, yeni bir indirim gündeme gelebilir.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 51.78 TL

Motorin litre fiyatı: 53.18 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

İstanbul (Anadolu Yakası)

Benzin litre fiyatı: 51.61 TL

Motorin litre fiyatı: 53.01TL

LPG litre fiyatı: 27.88 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 52.63 TL

Motorin litre fiyatı: 54.19 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 52.99 TL

Motorin litre fiyatı: 54.56 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL

