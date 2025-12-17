Mehmet Şimşek'ten ÖTV mesajı

Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın bütçe görüşmelerinde TBMM Genel Kurulu'nda konuşan Bakan Mehmet Şimşek, vergi sistemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

CHP'li vekillerin silinen vergi borçları ve vergi adaletine ilişkin sorularına yanıt veren Mehmet Şimşek, dolaylı vergilerin adil olmadığının sık sık dile getirildiğine işaret ederek önümüzdeki dönemde dolaylı ve doğrudan vergilere yönelik çalışma yapacaklarını ifade etti.

MEHMET ŞİMŞEK'TEN ÖTV MESAJI

Dolaylı vergilerin adil olmadığına dair eleştirilerde haklı olunduğunu söyleyen Mehmet Şimşek "Bu konu tabii ki doğrudur yani burada eleştirilerde bir haklılık payı var ama bununla birlikte, dolaylı vergileri uygularken kendi içinde bir miktar adaleti sağlamaya yönelik adım attık" dedi.

Temel sorunun doğrudan vergilerin düşük olması olduğunu da ifade eden Şimşek, "O nedenle, esas çalışma alanımız bu olacak ve biz önümüzdeki dönemde bu temel sorunu çözmek üzere adım atmaya devam edeceğiz" değerlendirmesini yaptı.

DOLAYLI VERGİ NEDİR?

Dolaylı vergi, bir gerçek ya da tüzel kişinin geliri veya sermayesi üzerinden değil, kişiler arasında gerçekleşen ekonomik işlemler üzerinden belirlenmiş oranlarda alınan vergi türüdür.

Türkiye'de uygulanan dolaylı vergiler ise şunlardır:

Katma değer vergisi,

Özel tüketim vergisi,

Banka ve sigorta muameleleri vergisi,

Özel iletişim vergisi,

Damga vergisi,

Gümrük vergisi,

Harçlar.

"VERGİ BORCU SİLİNMEDİ UZLAŞMA MÜESSESESİ UYGULANDI"

Vergi borçlarıyla ilgili iddialar hakkında ise bu konuda yetkinin Meclis’te olduğunu söyleyen Şimşek, şunları söyledi:

“Vergi borçlarını yüce Meclis’imiz dışında hiçbir makam ve merci silemez. Benim böyle yetkim olmadı, yoktur. Böyle bir yetki de istemiyorum. Maliye Bakanı’nın veya bakanlığın vergi borçlarını silme, affetme yetkisi yoktur. Burada bütün muafiyetler, vergiye ilişkin bütün muafiyetler anayasa gereği kanunlarla düzenleniyor."

Asgari ücretin vergi dışı bırakılmasının bütçeye maliyetinin 2026’da 1,1 trilyon lira olacağını belirten Şimşek, “Asgari ücrete vergiyi kaldırdık. Bu bir vergi harcamasıdır. Biz kaldırdık derken, hükûmetimiz ve Meclis’imiz kaldırdı. Dolayısıyla hiçbir şekilde, vergi borçlarının silinmesi mümkün değildir” ifadelerini kullandı.

Silindiği söylenen vergilerin “uzlaşma müessesesi” olduğunu ifade eden Şimşek, “1963’ten beri bütün hükümetler uygulamış. Geçen sene bir kanun değişikliği yaptık ve raporlar hatalı, aksak olsa dahi vergi aslının uzlaşmaya tabi olmayacağına ilişkin kanun değişikliğini biz getirdik” dedi.

Bunun üzerine CHP’li Günaydın, “Hani vergi silmiyordun ? İşte uzlaşmadan siliyorsun. Hani vergi silmiyordun ?” diye sordu. Şimşek, “Şimdi vergi silinmiyor hiçbir zaman vergi silinmemiştir” karşılığını verdi. Günaydın, “Hani vergi silmiyordun ? Uzlaşma üzerinden siliyordun, uzlaşma üzerinden talimatla siliyordun, ne anlatıyorsun! Laf kalabalığı! Laf kalabalığı!” diye devam etti.