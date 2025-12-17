Taşın altına el konulan asgari ücreti açıkladı: Erdoğan'dan sonra planlar değişti

Milyonlarca asgari ücretli ve maaşı asgari ücrete endeksli olarak belirlenecek çalışan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun açıklayacağı zamlı ücreti beklemeye geçti. TÜRK-İŞ'in masada yer alamamasıyla bir ayağı sallantıda başlayan görüşmeler, patron ve hükümet kanadı arasında sürüyor.

Asgari ücret toplantıları öncesinde, genel tahmin yüzde 20-25'lik bir zam çıkacağı yönünde gelişirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın “Komisyon çalışmalarında işverenleri temsilen yer alan TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım; verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim; kefenin cebi yok.” sözleri planları değiştirdi.

Uzmanlar o açıklamanın ardından beklentilerini güncelledi.

TAŞIN ALTINA EL KONULAN ASGARİ ÜCRETİ AÇIKLADI

Bir televizyon programına konuk olan ekonomist Muhammed Bayram, devam eden görüşmelere ilişkin değerlendirmelerde bulunurken TÜRK-İŞ’in toplantılara katılmamasının önemli bir tercih olduğuna dikkat çekti.

Geçen yıl da benzer bir durum yaşandığını hatırlatan Bayram, "TÜRK-İŞ masadan kalkmasaydı 22 bin 104 TL, 25 bin TL olacaktı. Bu rakamı belirleme yetkisi işçi ve işverende ama maalesef bu toplantıda biraz politize olunmuş bir durum var bence." dedi. Erdoğan’ın TİSK’in genel kurulunda yaptığı konuşmayla beklentilerdeki değişime de işaret eden Bayram, masadaki zam senaryolarının yüzde 25 ile yüzde 35 arasında değiştiğini ifade etti.

Asgari ücrete en yüksek ihtimalle yüzde 28 zam yapılacağını ifade eden Bayram, Erdoğan'ın müdahale edeceğini düşündüğünü söyledi. Bayram o müdahaleyi şöyle açıkladı:

"Oransal zam ne olursa olsun alım gücünü koruyamadıktan sonra bu rakamların hiçbir önemi yok. Son bir dokunuşla Sayın Cumhurbaşkanımızın asgari ücreti 30 bin TL'ye tamamlayacağını düşünüyorum."

Hurriyet'e konuşan Sosyal Güvenlik Uzmanı Mert Nayır ise İşverenin maliyetlerinin de göz önüne alındığında yüzde 20'lik bir artış beklendiğini ifade ederek şunları söyledi:

"Erdoğan 'Rakamlara bakmayacağız, halkın ihtiyaçlarına kulak vereceğiz' dedi. Piyasada şu an bir 5 puan Cumhurbaşkanı Erdoğan verecek mi beklenti o. Vergi ve harçlarda yeniden değerleme oranının yüzde 25,9 olarak açıklandı. Piyasalarda yüzde 20 zammın üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan bir 5 puan daha ekleyecek ve asgari ücrete yüzde 25 zam yapılacak beklentisi oluştu"

ERDOĞAN'DAN SONRA PLANLAR DEĞİŞTİ

Erdoğan'ın patronlara sorumluluk yüklediği o konuşmanın ardından yapılan tahminlere göre 2026 zamlı asgari ücret tutarları şu şekilde oluştu:

YÜZDE 20

Yüzde 20'lik asgari ücret artışı senaryosunun gerçekleşmesi durumunda asgari ücret net 26 bin 584 TL, brüt ise 31 bin 206 TL oluyor.

YÜZDE 23

Yüzde 23'lük artış senaryosunda ise net ücret 27 bin 188 TL, brüt ise 31 bin 986 TL oluyor.

YÜZDE 25

Asgari ücretin yüzde 25 artması durumunda 2026 yılı için net ücret 27 bin 630 TL, brüt 32 bin 506 TL olarak gerçekleşiyor.

YÜZDE 28

Eğer asgari ücret artışı yüzde 28 olarak gerçekleşirse 2026 yılı için net ücretin 28 bin 293 TL, brüt ücretin ise 33 bin 287 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 28,5

Yayınlanan Orta Vadeli Programa (OVP) göre 2025 için yıl sonu enflasyon beklentisi yüzde 28,5 olarak açıklanmıştı. Bu rakamın gerçekleşmesi durumunda asgari ücretin enflasyona göre belirlendiği senaryolar da öne çıkıyor. Eğer asgari ücret artışı yüzde 28,5 olarak gerçekleşirse 2026 yılı için net ücretin 28 bin 404 TL, brüt ücretin ise 33 bin 417 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 32,2

Asgari ücret artışı enflasyon beklentisine paralel olarak yüzde 32,2 olarak gerçekleşirse 2026 yılı için net ücretin 29 bin 222 TL, brüt ücretin ise 34 bin 379 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 35

Yüzde 35'lik bir zam üzerinde uzlaşılması sonucu ise 2026 yılı asgari ücretinin net 29 bin 841 TL, brüt 35 bin 107 TL olacağı hesaplanıyor.

YÜZDE 40

Yüzde 40'lık bir artış olması durumunda ise 2026 yılı için net ücret 30 bin 946, brüt ücret ise 36 bin 407 TL olacak.