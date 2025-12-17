Asgari ücrette Mehmet Şimşek de topu patronlara attı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın TİSK'e yönelik "Elinizi taşın altına koyun" çıkışının ardından asgari ücrette Mehmet Şimşek de topu patronlara attı. Meclis Genel Kurulu'nda bakanlığın bütçe görüşmelerinde konuşan Şimşek, asgari ücretten 1.1 trilyon liralık vergiyi almayarak "vergi harcaması" yaptıklarını ifade etti.

Milyonlarca çalışanın 2026 yılı boyunca boğazından geçecek lokmayı ve SGK prim matrahı, işsizlik sigortası kesintileri, kıdem tazminatı hesaplama, doğum ve askerlik borçlanması, emekli maaşı ve hatta idari para cezalarının alt ve üst sınırlarını belirleyecek asgari ücret tutarı için 18 Aralık'ta hükümet ve TİSK masada olacak. İşçi tarafını temsilen masada olması gereken TÜRK-İŞ, geçtiğimiz yıl ki toplantının ardından sistemin adil olmadığı gerekçesiyle aldığı karar doğrultusunda masada olmayacak.

Asgari ücrete yapılacak zam her yıl olduğundan daha yoğun tartışmaların gölgesinde belirlenmeye çalışılırken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama ile yön değiştirdi.

ASGARİ ÜCRETTE MEHMET ŞİMŞEK DE TOPU PATRONLARA ATTI

Yüzde 31 bandında geleceği tahmin edilen yıl sonu enfaslyonun altında kalan yüzde 20-25 oranında açıklanacağı tahmin edilen asgari ücret için patronlara mesaj veren Erdoğan'ın "TİSK heyetinden ellerini taşın altına koymalarını bekliyorum. İşçi kardeşlerimize yönelik atacağınız her olumlu adım; verimlilik, kazanç ve bereket olarak dönecektir. Hep söylerim; kefenin cebi yok." beklentileri yükseltti.

Asgari ücrette Mehmet Şimşek de topu patronlara attıAsgari ücrette Mehmet Şimşek de topu patronlara attı

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek de TBMM Genel Kurulunda milletvekillerinin sorularını cevapladığı konuşmasında vergi silinmesine yönelik soruları yanıtlarken asgari ücrette vazgeçilen vergi miktarını açıkladı.

Geçmiş dönemde atılan adımı hatırlatan Şimşek, asgari ücrette vazgeçilen verginin bütçeye maliyetinin 1,1 trilyon lira olacağını ifade ederek "Asgari ücrete vergiyi kaldırdık. Bu bir vergi harcamasıdır. Biz kaldırdık derken, hükûmetimiz ve Meclis’imiz kaldırdı." dedi.

Erdoğan'ın sorumluluk alma ve 'bereket olarak dönecek' mesajı ile Mehmet Şimşek'in vazgeçilen vergi miktarını açıklamasının ardından patronların asgari ücret masasında sunacağı tutarının ne olacağı merak konusu oldu.

