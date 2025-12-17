Benzine indirim geldi! İşte güncel fiyatlar

Brent petrol fiyatlarındaki dalgalanma ve döviz kurundaki hareketlilik, akaryakıt fiyatlarını etkilemeye devam ediyor. Son yapılan düzenlemeyle birlikte benzinin litre fiyatına ortalama 77 kuruş indirim uygulandı ve yeni fiyatlar gece yarısından itibaren tabelalara yansıdı.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

İstanbul (Avrupa Yakası)

Benzin litre fiyatı: 51.78 TL

Motorin litre fiyatı: 53.18 TL

LPG litre fiyatı: 28.51 TL

Ankara

Benzin litre fiyatı: 52.63 TL

Motorin litre fiyatı: 54.19 TL

LPG litre fiyatı: 28.40 TL

İzmir

Benzin litre fiyatı: 52.99 TL

Motorin litre fiyatı: 54.56 TL

LPG litre fiyatı: 28.33 TL

Akaryakıt fiyatları, Akdeniz piyasasındaki işlenmiş ürün fiyatlarının ortalaması ile dolar kurundaki değişiklikler esas alınarak rafineriler tarafından hesaplanıyor. Dağıtım firmalarının uyguladığı bu fiyatlar, serbest piyasa koşulları ve rekabet nedeniyle şirketler ile iller arasında küçük farklılıklar gösterebiliyor.