Son dakika | Çalışma Bakanından asgari ücret için rakam açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM'de gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündemdeki asgari ücret görüşmelerine değinen Işıkhan, yarın saat 14.00'te bakanlıkta yapılacak ikinci toplantı öncesinde sürecin devam ettiğini vurguladı.

"RAKAM İÇİN ÇOK ERKEN"

Toplantıda bir asgari ücret rakamının gündeme gelip gelmeyeceği yönündeki soruyu yanıtlayan Bakan Işıkhan, şu ifadeleri kullandı:

"Rakam için çok erken. Çünkü tarafların görüşlerini alıp komisyonla değerlendirmemiz gerekiyor. Bizler bildiğiniz gibi hükümet olarak hakem rolündeyiz. İşçi, işveren kesiminin ve kamu tarafının görüşlerini alacağız, değerlendireceğiz. Sonra da bunu kamuoyuyla paylaşacağız."

Sosyal diyalog mekanizmasının 'en güçlü yönleri' olduğunu belirten Işıkhan, Türk-İş'in masada olup olmayacağı tartışmalarına ilişkin ise sürecin olağan akışında devam ettiğini ifade etti.

TÜRK-İŞ asgari ücret yanıtını verdi: Bakan Işıkhan'a ne söylediysek aynı yerdeyiz

SGK'YA MÜLAKATSIZ 1000 PERSONEL ALIMI

Bakan Işıkhan, Genel Kurul konuşması öncesinde çalışma hayatına ve sağlık sistemine dair iki yeni müjdeyi de paylaştı. Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) personel alınacağını duyuran Işıkhan, detayları şöyle açıkladı:

"Sosyal Güvenlik Kurumumuza 1000 sözleşmeli personel alacağız. Bununla ilgili ayrıntılar ÖSYM tarafından açıklanacak. Mülakat olmayacak, ÖSYM belirleyecek ve atamalar ÖSYM tarafından yapılacak. Ayrıca 100 müfettiş yardımcısı alacağız."

72 İLAÇ GERİ ÖDEME LİSTESİNE ALINDI

Sağlık alanında da vatandaşları ilgilendiren bir gelişmeyi paylaşan Bakan Işıkhan, 72 adet ilacın geri ödeme kapsamına alındığını bildirdi. Işıkhan, "Bu ilaçların 69 tanesi yerli üretim. Yarından itibaren vatandaşlarımız bu ilaçları kullanmaya başlayacak. Geri ödeme kapsamına aldığımız için hastalarımızın yükünü bir ölçüde azaltmış oluyoruz" dedi.

GÖZLER PERŞEMBE GÜNÜNE ÇEVRİLDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamındaki kritik ikinci toplantısını Perşembe günü gerçekleştirecek. Doğrudan yaklaşık 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun genelini ilgilendiren yeni ücretin belirlenmesi adına süreç resmen başlamış durumda.