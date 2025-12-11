Fiyatlar ortaya çıktı: İstanbul'un bu ilçelerinde site aidatları el yakıyor

Barınma krizinin pençesindeki İstanbul'da kiraların ardından aidatlar da kontrolden çıktı. Yapılan son araştırma, mega kentte, bazı lüks sitelerde aidatın 62 bin liraya ulaştığını ortaya çıkardı.

Profesyonel Tesis Yöneticileri Derneği (PTYD), İstanbul'daki aidat fiyatlarına ilişkin bir rapor yayımladı. 21 binden fazla yapıyı ve 1,5 milyon bağımsız bölümü kapsayan "Toplu Yaşam Alanlarında Aidat ve Yönetim-2025 Veri Analizi" çalışması, İstanbullunun sırtındaki yükün ağırlığını ortaya çıkardı.

Rapor, İstanbul'da yaşanan sosyolojik bir kırılmayı da ortaya koydu: Rapora göre yüksek kiralar ve fahiş aidatlar nedeniyle kiracılar merkez ilçelerden kaçarak şehrin çeperlerine sığınıyor.

ORTALAMA AİDAT ASGARİ ÜCRETİN YARISI: 13 BİN LİRA!

Araştırmaya göre aidat liginin zirvesinde Beşiktaş, Beykoz, Sarıyer, Zeytinburnu ve Şişli yer alıyor. Beşiktaş'ta ortalama aidat 13 bin 134 lira ile asgari ücretin yarısına dayanmış durumda.

İlçelere göre ortalama aidat tablosu şöyle şekillendi:

Beşiktaş: 13 bin 134 TL

Beykoz: 11 bin 340 TL

Sarıyer: 11 bin 214 TL

Zeytinburnu: 9 bin 788 TL

Şişli: 9 bin 24 TL

En düşük aidat ise ortalama 645 lira ile Adalar'da görülürken, onu 1.750 lirayla Çatalca ve 1.813 lirayla Fatih izledi.

62 BİN LİRAYA AİDAT MI OLUR?

PTYD Yönetim Kurulu Başkanı Ozan Özen, bazı lüks rezidanslarda rakamların akıl almaz boyutlara ulaştığını belirtti. Günde 3 kez çöp toplama, vale, teknik servis gibi hizmetlerin sunulduğu sitelerde aidatların 62 bin lirayı aştığı tespit edildi.

Yüksek site aidatlarına yaptırım geliyor!

Normal apartmanlarda ise hizmet kalitesi düşük olsa da 50 liralık aidatların görülebildiğini belirten Özen, makasın ne kadar açıldığına dikkat çekti.

"AİDAT GÖÇÜ DİYORUZ"

Fahiş fiyatların İstanbul'da bir nüfus hareketliliğine neden olduğunu vurgulayan Özen, durumu şu sözlerle özetledi:

"İstanbul'da aidatı yüksek olan ilçelerden, yani merkezi ilçelerden çeperlere doğru bir göç söz konusu. Buna aidat göçü diyoruz. Taşınmaların genellikle yüksek aidat, yüksek kiradan daha düşük aidat, daha düşük kira olan gayrimenkullere doğru olduğunu verilerden inceleyebiliyoruz."

Site aidatlarında yeni dönem

Verilere göre sadece 2025 yılında İstanbul'da 117 binden fazla aile, aidat ve kira yükünü kaldıramadığı için evini taşıdı. Pendik ve Büyükçekmece gibi ilçeler, bu "ekonomik sürgün"ün yeni adresleri oldu.

KÜÇÜK DAİREYE VİLLA TARİFESİ

Kat Mülkiyeti Uzmanı Avukat Şeref Kısacık ise kiracıları uyardı. Kısacık, "1+1 küçücük daire ile 300-500 metrekare villa, aynı personel giderini ödüyor. Yönetim planını adil yapmamız gerekir" diyerek sistemdeki çarpıklığa işaret etti.

İstanbul'da aidatlar kiraları geçti! Vatandaş çareyi taşınmakta buldu

Vatandaşların genel kurullara katılarak haklarını araması gerektiğini belirten Kısacık, "Aidatın gerçekçi, makul belirlenmesine katkı vereceğiz, sızlanarak olmuyor" çağrısında bulundu.