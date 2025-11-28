Yüksek site aidatlarına yaptırım geliyor!

Kiralarla yarışan, hatta bazı semtlerde kirayı geçen fahiş site aidatları kiracıların belini bükerken, artan tepkiler üzerine iktidar harekete geçmek zorunda kaldı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, aidat vurgununu bitirmek için düğmeye bastı.

MERDİVEN ALTINA VE FAHİŞ ZAMLARA FREN

Hazırlanan yeni düzenlemeyle site harcamaları mercek altına alınacak, 'merdiven altı' yönetim devri kapanacak ve usulsüz zam yapanlara yaptırım uygulanacak.

Site aidatlarında yeni dönem

Yüksek enflasyon ortamında barınma kriziyle boğuşan vatandaş, bir de 'ikinci kira'ya dönüşen site aidatlarıyla eziliyordu. Tepkilerin çığ gibi büyümesi üzerine Bakanlık, yasal bir düzenleme hazırlığına girişti. Buna göre, site harcamaları artık başıboş bırakılmayacak ve Bakanlık tarafından sıkı bir takibe alınacak.

54 bin TL aidatlı site yok artık dedirtti

Konuya ilişkin açıklama yapan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, denetimlerin aralıksız süreceğini belirterek, "Site yönetim sektörünü 7/24 esasıyla takip edeceğiz. Vatandaşımızın cebini ilgilendiren bu düzenlemeyle herkesin şikayet ettiği haksız ve keyfi aidat artışlarını tamamen durduracağız" dedi.

YÖNETİM SADECE LİSANSLI ŞİRKETLERE VERİLECEK

Habertürk'ün aktardığına göre, özellikle nüfusun yoğun olduğu kalabalık sitelerdeki harcama kalemleri denetlenecek. Apartman ve site yönetimi hizmeti sunan firmalar belirli bir sınıflandırmaya tabi tutulacak. Artık site yönetimini, yalnızca Bakanlıkça yetkilendirilmiş ve lisansını almış şirketler üstlenebilecek. Böylece yönetimdeki keyfiliğin önüne geçilmesi hedefleniyor.

USULSÜZLÜK YAPANIN LİSANSI İPTAL EDİLECEK

Yetki belgesi alan bu şirketler; otopark, bahçe ve sosyal tesisler gibi ortak yaşam alanlarının kurallara uygun işletilmesinden sorumlu tutulacak. Yönetimde herhangi bir usulsüzlük saptanması durumunda ise şirketin lisansı iptal edilecek.

250 bin kişi sadece bu yüzden taşındı!

Apartman ve site yönetimleri yılda en az bir kez zorunlu denetimden geçirilecek. Konut ve site aidatlarında haksız artışa gidenler hakkında ise cezai yaptırımlar devreye sokulacak.