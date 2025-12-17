TBMM'de bir taciz iddiası daha! İstismara uğrayan kadın şikayetçi oldu tehdit edildi

TBMM’de çocuk istismarına yönelik yürütülen soruşturmanın ardından, benzer içerikte bir başvurunun İstanbul’da yapıldığı öğrenildi. BirGün'de yer alan habere göre, TBMM’ye 2022 yılında memur olarak atanan ve Destek Hizmetleri Birimi’nde görevlendirilen genç kadın, o dönemde TBMM Genel Sekreterlik makamında yöneticilik yapan bir ismin tacizine uğradığını iddia etti. Genç kadın, kurum içindeki şikayet sürecinin ardından “İstanbul’a sürüldüğünü” anlattı.

Genç kadın yaşadıklarını kamuoyunda tartışma yaratan “TBMM’de çocuk istismarı” soruşturmasının ardından yeniden yargıya taşıdı. Savcılığa sunduğu suç duyurusunun ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Nöbetçi savcıya ifade veren kadın, taciz iddiasını dile getirdiği başvuruların ilkini Ocak 2025’te yaptığını hatırlattı.

"BİLDİKLERİNİ ANLATIRSAN GERİSİNİ SEN DÜŞÜN"

İfadesinde, eski bir TBMM Genel Sekreterlik yöneticisi tarafından tacize uğradığını savunan kadın, söz konusu kişinin daha önce kendisi hakkında “özel hayatın gizliliği” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Kadın, şikayetini geri çekmesi için tehdit edildiğini öne sürerek, Zeytinburnu sahilinde arkadaşıyla oturduğu sırada yanlarına gelen bir kişinin, “(…) Bey'in selamı var, bildiklerini anlatırsan gerisini sen düşün” dediğini iddia etti. Genç kadın, bu kişi hakkında da şikayetçi olduğunu ifade etti.