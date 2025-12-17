TBMM'de bir taciz iddiası daha! İstismara uğrayan kadın şikayetçi oldu tehdit edildi

TBMM'de bir taciz iddiası daha! İstismara uğrayan kadın şikayetçi oldu tehdit edildi
Yayınlanma:
TBMM Destek Hizmetleri’nde görev yapan bir kadın çalışan, eski bir Meclis Genel Sekreterlik yöneticisinin 2022 yılında kendisini taciz ettiğini iddia ederek savcılığa suç duyurusunda bulundu. Genç kadın, şikayetinden vazgeçmesi için tehdit edildiğini öne sürdü.

TBMM’de çocuk istismarına yönelik yürütülen soruşturmanın ardından, benzer içerikte bir başvurunun İstanbul’da yapıldığı öğrenildi. BirGün'de yer alan habere göre, TBMM’ye 2022 yılında memur olarak atanan ve Destek Hizmetleri Birimi’nde görevlendirilen genç kadın, o dönemde TBMM Genel Sekreterlik makamında yöneticilik yapan bir ismin tacizine uğradığını iddia etti. Genç kadın, kurum içindeki şikayet sürecinin ardından “İstanbul’a sürüldüğünü” anlattı.

Üzerinin kapatılacağı iddia edilmişti: Meclis'teki taciz skandalı hakkında TBMM'den açıklamaÜzerinin kapatılacağı iddia edilmişti: Meclis'teki taciz skandalı hakkında TBMM'den açıklama

Genç kadın yaşadıklarını kamuoyunda tartışma yaratan “TBMM’de çocuk istismarı” soruşturmasının ardından yeniden yargıya taşıdı. Savcılığa sunduğu suç duyurusunun ardından Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından ifadeye çağrıldı. Nöbetçi savcıya ifade veren kadın, taciz iddiasını dile getirdiği başvuruların ilkini Ocak 2025’te yaptığını hatırlattı.

"BİLDİKLERİNİ ANLATIRSAN GERİSİNİ SEN DÜŞÜN"

İfadesinde, eski bir TBMM Genel Sekreterlik yöneticisi tarafından tacize uğradığını savunan kadın, söz konusu kişinin daha önce kendisi hakkında “özel hayatın gizliliği” gerekçesiyle suç duyurusunda bulunduğunu söyledi. Kadın, şikayetini geri çekmesi için tehdit edildiğini öne sürerek, Zeytinburnu sahilinde arkadaşıyla oturduğu sırada yanlarına gelen bir kişinin, “(…) Bey'in selamı var, bildiklerini anlatırsan gerisini sen düşün” dediğini iddia etti. Genç kadın, bu kişi hakkında da şikayetçi olduğunu ifade etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Bu altın diğerlerinden daha değerli: Gramı katladı
Meteoroloji'den 9 il için uyarı: Kar geliyor
Fenerbahçe'de imzalar resmen atıldı: Ali Koç detayı dikkat çekti
Emekliler 2026 yılında artık bu faturayı ödemeyecek
Çevrenize rağmen kilo vermenin sırrı:
Altını tsunami gibi vuracak dalgalanmayı gün gün açıkladı: Uzak durun
Meteoroloji 'çok sert geliyor' diyerek uyardı: Tek tek işaretledi
Ali Koç Silivri'de Mert Hakan Yandaş ile görüştü
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Sadettin Saran Aziz Yıldırım'ın isteğini seve seve kabul etti
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Dünyanın en hızlı treni yola çıkıyor! Saatte 450 km hızla raylar üzerinde bir mermi gibi ilerleyecek
Türkiye
Son dakika! Bakırköy'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü
Son dakika! Bakırköy'de otomobile silahlı saldırı: 1 ölü
İşsiz erkek boşandığı kadından nafaka alacak! Kalıpları yıkan karar
İşsiz erkek boşandığı kadından nafaka alacak! Kalıpları yıkan karar
Güllü'nün patronu: Aileden vekalet istiyorum
Güllü'nün patronu: Aileden vekalet istiyorum