Eşler arasında maaş kavgası nasıl biter? İşte Yargıtay'ın son hükmü

Evlilik birliği içerisinde eşlerin ekonomik sorumlulukları konusunda Yargıtay 2. Hukuk Dairesi'nden tartışmaları bitirecek bir karar geldi. Antalya'da görülen ve Yargıtay'a kadar taşınan bir boşanma davasında, çalışıp kazandığı parayı eşiyle paylaşmayan ve ev giderlerine destek olmayan tarafın hukuki durumu netleşti.

İDDİALAR KARŞILIKLI: ŞİDDET VE EKONOMİK BASKI SUÇLAMASI

Hürriyet'ten Özge Eğrikar'ın haberine göre dava süreci Antalya’da yaşayan bir çiftin karşılıklı suçlamalarıyla başladı. İddiaya göre kadın eş; kocasının kendisine fiziksel şiddet uyguladığını, akşam yemeklerine gelmeyerek ailesini ihmal ettiğini ve kazancını zorla elinden alarak ekonomik şiddet uyguladığını öne sürerek boşanma davası açtı.

Buna karşılık erkek eş ise karşı dava açarak iddiaları yanıtladı. Koca, eşinin aşırı sinirli bir yapısı olduğunu ve asıl önemlisi; kazandığı parayı sadece kendisi için harcadığını iddia etti. Erkek eş, karısının evin giderlerine hiçbir yardımda bulunmadığını, bu sebeple evin tüm geçim yükünü tek başına sırtlamak zorunda kaldığını mahkemeye sundu.

YEREL MAHKEME KOCAYI "AĞIR KUSURLU" BULMUŞTU

Yargılama sürecinde erkek eş, açtığı karşı boşanma davasından vazgeçti ancak maddi taleplerini sürdürdü. Dosyayı inceleyen yerel mahkeme, kadının boşanma talebini kabul etti. Mahkeme, erkek eşi olaylarda "ağır kusurlu" bularak, kadına 40 bin lira tazminat ödemesine hükmetti.

Karara itiraz eden koca, davayı bir üst mahkeme olan Bölge Adliye Mahkemesi’ne (İstinaf) taşıdı. Ancak İstinaf Mahkemesi de yerel mahkemenin kararını yerinde bularak kocanın itirazını reddetti.

YARGITAY SON NOKTAYI KOYDU: TEK BAŞINA HARCAYAMAZSINIZ

Hukuk mücadelesini bırakmayan koca, dosyayı temyize götürerek Yargıtay’a başvurdu. Dosyayı inceleyen Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, yerel mahkeme ve İstinaf'ın aksine emsal niteliğinde bir yorum getirdi.

Yüksek Mahkeme, kazandığı parayı sadece kendisi için harcayan ve eşine destek olmayan kadını kusurlu buldu. Yargıtay, bu gerekçeyle yerel mahkemenin verdiği kararın bozulmasına ve kaldırılmasına hükmetti. Bu karar, evlilikte "benim param, senin paran" ayrımı yapan çiftler için bağlayıcı bir nitelik taşıyor.

HUKUKÇU GÖZÜYLE: BU DAVRANIŞ DUYGUSAL ŞİDDETTİR

Kararın hukuki boyutunu ve aile hukukuna etkilerini değerlendiren İstanbul Barosu avukatlarından Dilek Yüksel, konunun yasal dayanağına dikkat çekti. Yüksel, bu durumun sadece ekonomik değil, aynı zamanda "duygusal şiddet" kapsamına girdiğini belirterek şunları söyledi:

"Türk Medeni Kanunu'nun 186. Maddesi nettir: 'Eşler evlilik birliğinin giderlerine güçleri oranında malvarlıkları ve emekleri ile katılmak zorundadırlar.' Yani eşler; kira, aidat, elektrik, doğalgaz gibi zorunlu giderlere güçleri yettiğince ortak olmak zorundadır."

"KOCAMDIR ÖDEMEK ZORUNDA" DÖNEMİ KAPANDI

Avukat Yüksel, Yargıtay'ın bu kararıyla birlikte evlilikteki geleneksel rollerin hukuki karşılığının da netleştiğini vurguladı:

"Burada kadın eşin, 'Ben kazancımı sadece kendim için harcarım. Kocam evin reisidir, evin tüm giderlerini o ödemek zorunda' deme hakkı yoktur. Kanun önünde hayat müşterektir ve giderler paylaşılmalıdır. Aksi davranış kusur sayılır."