Boşanma aşamasındaki eşinin aracına takip cihazı taktırdı: Yakayı ele verdi!

Yayınlanma:
Güncelleme:
Esenler'de boşanma aşamasındaki eşinin aracına takip cihazı taktıran A.A ile cihazı yerleştiren İ.T. yakalandı.

Alınan bilgiye göre, D.A. isimli kadın, Tekstilkent'te park halindeki aracına 10 Ekim'de takip cihazı yerleştirildiğini fark ederek polise başvurdu.

Esenler Asayiş Büro Amirliği ekiplerince yapılan araştırmada, kadının boşanma aşamasındaki eşi A.A. ile İ.T'nin olayla ilgisi olduğu belirlendi.

Şırnak’ta kan donduran olay! Hamile eşini defalarca bıçakladı: Bebek hayatını kaybettiŞırnak’ta kan donduran olay! Hamile eşini defalarca bıçakladı: Bebek hayatını kaybetti

TAKİP CİHAZI TAKTIRMIŞ

Polis ekiplerince yakalanan A.A'nın, eşi D.A'nın aracına, İ.T'ye söyleyerek takip cihazı taktırdığı anlaşıldı.

Gözaltına alınan A.A. ve İ.T, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Öte yandan, güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde, aracın yanına gelen İ.T'nin alt kısma takip cihazını yerleştirdiği anlar yer aldı.

Kaynak:AA

