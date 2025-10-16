Şırnak’ta kan donduran olay! Hamile eşini defalarca bıçakladı: Bebek hayatını kaybetti

Şırnak’ta kan donduran olay! Hamile eşini defalarca bıçakladı: Bebek hayatını kaybetti
Yayınlanma:
Şırnak’ın Silopi ilçesinde, Irak uyruklu J.M.B.B. (26) isimli hamile kadın, eşi tarafından bıçaklandı. Saldırı sonucunda kadın ağır yaralanırken karnındaki bebek yaşamını yitirdi.

Şırnak’ın Silopi ilçesine bağlı Dicle Mahallesi'nde bulunan bir işyerinde meydana gelen kan donduran olayda, Irak uyruklu J.M.B.B. (26), eşi tarafından 6 yerinden bıçaklandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

esi-tarafindan-bicaklanan-kadin-agir-yar-966289-286998.jpg

BEBEK HAYATINI KAYBETTİ!

İhbar üzerine olay yerine intikal eden sağlık ekipleri, ilk sağlık müdahalesinin ardından J.M.B.B.’yi Silopi Devlet Hastanesi’ne kaldırdı. Hastanede tedavi altına alınan kadının hamile olduğu ve karnındaki bebeğinin yaşamını yitirdiği belirlendi.

Kadın cinayetleri bitmiyor! Barışma bahanesiyle evine gidip eski sevgilisini katlettiKadın cinayetleri bitmiyor! Barışma bahanesiyle evine gidip eski sevgilisini katletti

POLİS SALDIRGANI YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI!

Hastanede tedavisi devam eden J.M.B.B.’nin hayati tehlikesinin sürdüğü bildirilirken polis ekipleri, kaçan saldırganı yakalamak amacıyla çalışma başlattı.


Kaynak:DHA

