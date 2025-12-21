Bursa için korkutan su raporu! Belediye Başkanı acı gerçeği açıkladı

Bursa Kent Konseyi, şehrin en hayati sorunu olan "su" konusunu masaya yatırdı. Atatürk Kültür Merkezi Merinos Yerleşkesi’nde gerçekleştirilen 92. Olağan Genel Kurul, “Bursa Suyunu Konuşuyor” temasıyla toplandı. Toplantıya kentin geleceğini tehdit eden iklim değişikliği verileri ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey’in uyarıları damga vurdu.

ZİRVEYE YOĞUN KATILIM

Kritik toplantıya Başkan Mustafa Bozbey’in yanı sıra CHP Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Doç. Dr. Ergül Halisçelik, Bursa Kent Konseyi Genel Sekreteri Elvan Atay Özkan, BUSKİ Genel Müdürü Mehmet Ercihan Subaşıoğlu katıldı. Ayrıca Bursa Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyeleri, meclis ve çalışma grubu temsilcileri ile çok sayıda gönüllü de salondaki yerini aldı.

BOZBEY'DEN "BURSA ARTIK SU ŞEHRİ DEĞİL" İTİRAFI

Kent konseylerinin halk ile resmi kurumlar arasında bir köprü vazifesi gördüğünü belirterek konuşmasına başlayan Başkan Bozbey, yaşanan çevre felaketine dikkat çekti. Dünyanın ciddi bir iklim kriziyle karşı karşıya olduğunu ancak Bursa özelinde gerekli önlemlerin geç kalındığını vurgulayan Bozbey, şu ifadeleri kullandı:

"Geldiğimiz noktada çevremizi ve suyumuzu kirlettik. İklim krizinden dolayı da su kaynakları ciddi oranda azaldı. Bu kritik süreçte Bursa Ovası’nda suyu fazla tüketen işletmelere ne yazık ki izin verildi. Bu, geleceği iyi okumamanın ve plansızlığın bir sonucudur. Açıkça söylemek gerekirse; Bursa artık su şehri değil."

BURSA OVASI HER YIL 6 SANTİM ÇÖKÜYOR

Başkan Bozbey, bilimsel verilere dayanarak Bursa Ovası'ndaki çökme tehlikesini kamuoyuyla paylaştı. Yeraltı sularının çekilmesinin fiziki etkilerine değinen Bozbey, şöyle konuştu:

"Bursa Ovası’nda su seviyesi yerin 250 metre altına kadar indi. Bilim insanları yaptıkları araştırmalarda, Bursa Ovası’nın her sene 6 santim çöktüğünü açıkladı. Bu çok ciddi bir durumdur ve bunun sebepleri derhal araştırılmalıdır. Aralık ayının 20’si oldu ve Uludağ’da hala doğru düzgün kar yok. Gerekli tedbirleri almaya kararlılıkla devam etmeliyiz."

SU KESİNTİLERİ İŞE YARADI MI?

Geçtiğimiz dönemde yapılan su kesintileri ve tasarruf çağrılarının sonuçlarını da paylaşan Bozbey, Bursalıların su kullanım alışkanlıklarının değiştiğini belirtti:

"Su kesintileri yapmak zorunda kaldığımız dönemde bazı tepkiler aldık ama bu sayede büyük bir farkındalık oluşturmayı başardık. Şu anda Bursalılar suyu daha tasarruflu kullanıyor. Rakamlar ortada; kesinti yapmadan önce kentin günlük kullanımı 510 bin metreküp civarındaydı, kesintilerin ardından bu rakam 430 binlere düştü. Kesintileri kaldırmamıza rağmen tüketim hala bu seviyelerde seyrediyor. Bizim halkı doğru bilgilerle aydınlatma sorumluluğumuz var."

Bursa’da su kaynaklarında alarm: Barajlarda düşüş, yeraltında 20 metre çekilme

GÜNLÜK 500 BİN METREKÜP SU İHTİYACI VE ÇINARCIK BARAJI HAMLESİ

Bursa'nın su geleceğini garanti altına almak için yapılan yatırımlara da değinen Bozbey, Çınarcık Barajı ve tarımsal sulama politikaları hakkında şunları söyledi:

"Çınarcık Barajı’ndaki arıtma tesisi için çalışmalarımız yoğun biçimde devam ediyor. Göreve gelir gelmez düğmeye bastık çünkü bu yaz bu sıkıntının çekileceğini biliyorduk. Bypass hattı yaparak kente 100 bin metreküp su aktardık. Bunu yapmasaydık çok daha önceden su kesintileri yapmak zorunda kalabilirdik. Ancak bizim günlük 500 bin metreküp suya ihtiyacımız var. Yaz aylarında bu ihtiyaç daha da artacaktır. Artık bahçelerin işlenmiş şebeke suyuyla sulanmaması lazım. Tarımda yeni çözümler üretmeliyiz. Daha az suya ihtiyaç duyan ürünlere yönelinmesi şart. Yanlış politikalar, Bursa’nın gelecekte daha vahim su sıkıntısı yaşamasına sebep olabilir."

"SU SADECE ÇEVRESEL DEĞİL YAŞAMSAL BİR MESELE"

Toplantıda söz alan Bursa Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Ertuğrul Aksoy ise suyun sosyal ve ekonomik boyutuna dikkat çekti. İklim krizinin etkilerinin yerel ölçekte artık gözle görülür hale geldiğini belirten Aksoy, "Su politikaları katılımcı ve bilimsel temelde yeniden ele alınmalı. Yerel yönetimler, üniversiteler, STK'lar ve vatandaşlar birlikte hareket etmeli" dedi. Aksoy, desteklerinden dolayı Başkan Bozbey'e teşekkür etti.

UZMAN İSİMLERDEN KRİTİK SUNUMLAR

Açılış konuşmalarının ardından bilimsel oturumlara geçildi. Konunun uzmanları, Bursa'nın su raporunu şu başlıklarla masaya yatırdı:

Prof. Dr. Hayrettin Kuşçu (Bursa Uludağ Üniversitesi): Tarımsal kuraklık koşullarında su verimliliği ve etkin sulama yöntemi.

Doç. Dr. Aslıhan Katip (Bursa Uludağ Üniversitesi): İklim değişikliği ve sürdürülebilirlik çerçevesinde su kaynakları.

Ali Alper Makam (BUSKİ Genel Müdür Yardımcısı): İklim değişikliğinin Bursa ve su kaynakları üzerindeki etkisi.