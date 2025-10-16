Kadın cinayetleri bitmiyor! Barışma bahanesiyle evine gidip eski sevgilisini katletti

Kadın cinayetleri bitmiyor! Barışma bahanesiyle evine gidip eski sevgilisini katletti
Yayınlanma:
İstanbul’un Beykoz ilçesinde Aysel Karakoç, bir süre önce ayrıldığı eski sevgilisi Fethi Ş. tarafından evinde bıçaklanarak öldürüldü. Saldırganın, barışma bahanesiyle Karakoç’un evine girdiği öğrenilirken Fethi Ş. polis ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

İstanbul’un Beykoz ilçesindeki Çubuklu’da, geçtiğimiz gün saat 20.00 sıralarında meydana gelen korkunç olayda, Fethi Ş. (35) bir süre önce ayrıldığı Aysel Karakoç’un (38) evine barışma bahanesiyle geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşanırken tartışmanın büyümesi üzerine Fethi Ş., Aysel Karakoç’u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden bıçakladı.

istanbul-beykozda-barisma-bahanesiyle-965515-286733.jpg

KARAKOÇ HAYATINI KAYBETTİ!

Kadının seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aysel Karakoç’a, ilk sağlık müdahalesi olay yerinde yapılırken daha sonra Karakoç, ambulansla Beykoz'daki Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir kadın daha evli olduğu erkek tarafından katledildi!Bir kadın daha evli olduğu erkek tarafından katledildi!

Aysel Karakoç yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

istanbul-beykozda-barisma-bahanesiyle-965514-286733.jpg

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI!

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Fethi Ş. isimli saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

2 çocuk annesi Sara'nın şüpheli ölümü: Dolapta asılı halde bulundu!2 çocuk annesi Sara'nın şüpheli ölümü: Dolapta asılı halde bulundu!

Gözaltına alınan Fethi Ş., karakola götürülürken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.

Kaynak:DHA

'Asgari ücret açlık sınırının altında kalacak': SGK Uzmanı İsa Karakaş 2026 işsizlik maaşını açıkladı
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
İl olmaya aday 19 ilçe belli oldu
Milli maç öncesi protokol krizi: Hacıosmanoğlu yırtıp attı
JPMorgan CEO'sundan çarpıcı altın yorumu: 10 bin doları da bulabilir
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Son 25 yılın en büyük petrol keşfi : 5.855 m derinlikte dev yatak
Komşular yıllardır cesetle yaşamış: 15 yıldır kayıp olan adamın iskeleti bakın nasıl ortaya çıktı
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
BEDAŞ duyurdu: İstanbul'un 20 ilçesi etkilenecek
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
En sağlam 6 otomobil markası açıklandı: 450 bin kilometreye kadar motora hiç bir şey olmuyor
İstanbul'un 6 mahallesinde 12 saatlik su kesintisi yapılacak
İstanbullular dikkat: Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
İstanbullular dikkat
Bu yol hafta içi her gün 5 saat kapatılacak
Türkiye
Meteoroloji uyardı: 3 saatte önüne katıp götürecek
Meteoroloji uyardı: 3 saatte önüne katıp götürecek
İmamoğlu: Gizli tanıkların ardına sığınanlar asıl aklanması gerekenler
İmamoğlu: Gizli tanıkların ardına sığınanlar asıl aklanması gerekenler
Adana halk koşusu bu görüntülerle tarihe geçti: Koşucuyu kenara çekip tartakladı
Adana halk koşusu bu görüntülerle tarihe geçti: Koşucuyu kenara çekip tartakladı