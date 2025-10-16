Kadın cinayetleri bitmiyor! Barışma bahanesiyle evine gidip eski sevgilisini katletti

İstanbul’un Beykoz ilçesindeki Çubuklu’da, geçtiğimiz gün saat 20.00 sıralarında meydana gelen korkunç olayda, Fethi Ş. (35) bir süre önce ayrıldığı Aysel Karakoç’un (38) evine barışma bahanesiyle geldi. İkili arasında henüz bilinmeyen bir sebeple tartışma yaşanırken tartışmanın büyümesi üzerine Fethi Ş., Aysel Karakoç’u boğazından, göğsünden ve kasık bölgesinden bıçakladı.

KARAKOÇ HAYATINI KAYBETTİ!

Kadının seslerini duyan komşularının ihbarı üzerine, olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Aysel Karakoç’a, ilk sağlık müdahalesi olay yerinde yapılırken daha sonra Karakoç, ambulansla Beykoz'daki Paşabahçe Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bir kadın daha evli olduğu erkek tarafından katledildi!

Aysel Karakoç yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamadı ve yaşamını yitirdi.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI!

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri, Fethi Ş. isimli saldırganı yakalayarak gözaltına aldı.

2 çocuk annesi Sara'nın şüpheli ölümü: Dolapta asılı halde bulundu!

Gözaltına alınan Fethi Ş., karakola götürülürken olaya ilişkin soruşturma başlatıldı.