Bu yıl 87'nci çocuk işçi ölümü! Alperen çalıştığı yerde çıkan yangında yaşamını yitirdi

Yayınlanma:
İstanbul Tuzla’da bir iş yerinde gece saatlerinde çıkan yangın, 16 yaşındaki çocuk işçi Alperen Karaçengel'in hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi'ne göre Karaçengel, 2025 yılında çalışırken yaşamını yitiren 87’nci çocuk oldu.

İstanbul Tuzla’da gece 01.00 sularında bir iş yerinde çıkan yangında 16 yaşındaki Alperen Karaçengel yaşamını yitirdi. Karaçengel'in yangın sırasında içeride çalıştığı öğrenildi.

ÇOCUK İŞÇİ ÖLÜMLERİ ARTIYOR!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, yaşanan iş cinayeti sonrası yaptığı açıklamada, Alperen Karaçengel'in 2025 yılı içerisinde çalışırken hayatını kaybeden 87’nci çocuk işçi olduğunu duyurdu.

16 yaşındaki MESEM'li çocuk çalıştırılırken öldü! Ödül gibi ceza aldılar16 yaşındaki MESEM'li çocuk çalıştırılırken öldü! Ödül gibi ceza aldılar

İSİG Meclisi’nin raporları, çalışırken ölen çocuk sayısının son yılların en yüksek seviyesine yükseldiğini ortaya koyuyor. İSİG raporlarına göre kasım ayında en az 13 çocuk çalışırken yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden çocuklar tarım, gıda, kimya, ağaç, büro ve inşaat gibi çeşitli sektörlerde çalıştırılıyordu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

