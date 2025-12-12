Bu yıl 87'nci çocuk işçi ölümü! Alperen çalıştığı yerde çıkan yangında yaşamını yitirdi

İstanbul Tuzla’da gece 01.00 sularında bir iş yerinde çıkan yangında 16 yaşındaki Alperen Karaçengel yaşamını yitirdi. Karaçengel'in yangın sırasında içeride çalıştığı öğrenildi.

ÇOCUK İŞÇİ ÖLÜMLERİ ARTIYOR!

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği (İSİG) Meclisi, yaşanan iş cinayeti sonrası yaptığı açıklamada, Alperen Karaçengel'in 2025 yılı içerisinde çalışırken hayatını kaybeden 87’nci çocuk işçi olduğunu duyurdu.

İSİG Meclisi’nin raporları, çalışırken ölen çocuk sayısının son yılların en yüksek seviyesine yükseldiğini ortaya koyuyor. İSİG raporlarına göre kasım ayında en az 13 çocuk çalışırken yaşamını yitirdi.

Hayatını kaybeden çocuklar tarım, gıda, kimya, ağaç, büro ve inşaat gibi çeşitli sektörlerde çalıştırılıyordu.