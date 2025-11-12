Şehidin ardından çıkan o detay herkesi duygulandırdı! "Hastayı tanımıyorum ama çok mutlu oldum" demişti

Şehit Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın, büyük bir insanlık örneği sergileyerek 10 yıl önce kök hücre bağışında bulunduğu anlaşıldı. Yıllar sonra, 2023 yılının Mart ayında, bağışının Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde tedavi gören bir kanser hastasıyla uyumlu olduğu haberi geldi. Yapılan testlerin ardından Haziran 2023'te nakil başarıyla gerçekleşti.

Şehit Yağız, hastanın taburcu olduğu haberini aldıktan sonra Sağlık Bakanlığı tarafından kendisine gönderilen Teşekkür Belgesi’ni ve yaşadığı mutluluğu sosyal medya hesabından şu sözlerle paylaşmıştı:

"Bundan yaklaşık 10 sene önce kök hücre (kemik iliği) bağışçısı olmak ister misiniz sorusuna evet dedim ve 10 yıl sonra geçtiğimiz Mart ayında kanser olan bir hasta ile uyumlu olduğum haberini aldım. Çeşitli testler sonrası Haziran ayında Ankara Bilkent Şehir Hastanesi'nde nakil gerçekleşti ve 3 ayı aşkın bir sürenin sonunda bugün hastanın taburcu olduğu bilgisini aldım. Sağlık Bakanlığı'nın aldığı karar gereği hastayı tanımıyorum ama çok mutlu oldum. Rabb’im kimseyi çaresiz dertlerle imtihan etmesin inşallah."

ACI HABER BURSA'DAKİ AİLESİNE ULAŞTI

Azerbaycan'ın Gence Havaalanı'ndan havalandıktan sonra Gürcistan sınırında düşen C130 askeri kargo uçağındaki 20 personelden biri olan Astsubay Başçavuş Ramazan Yağız'ın şehadet haberi, hem doğduğu Harmancık ilçesi Çatalsöğüt Mahallesi'ne hem de annesi Ayşe Yağız'ın yaşadığı Osmangazi ilçesi Küçükbalıklı Mahallesi’ndeki evine ulaştı.

Her iki mahalle de Türk bayraklarıyla donatıldı. Babasını küçük yaşta kaybeden ve liseden sonra asker olmaya karar veren iki kız çocuğu babası şehidin annesinin, oğlunun görev yaptığı Amasya Merzifon'daki 5'inci Ana Jet Üssü'ne gittiği öğrenildi. Şehidin naaşının Harmancık’ta toprağa verileceği bildirildi.

3 YIL ARAYLA 11 KASIM ŞEHİTLERİ

Şehidin doğduğu Çatalsöğüt Mahallesi'nde cenaze hazırlıkları sürerken, yürek burkan bir tesadüf ortaya çıktı. Aynı köyden Piyade Astsubay Kıdemli Çavuş Emre Sevinç'in (28) de tam 3 yıl önce, 11 Kasım 2022'de, Pençe-Kilit Operasyonu bölgesinde şehit düştüğü ve aynı köy mezarlığına defnedildiği öğrenildi. Şehit Emre Sevinç'in babası Mehmet Sevinç, sosyal medya hesabından oğlu ile şehit Ramazan Yağız'ın fotoğrafını paylaşarak, "Cennette kavuşmak için aynı güne mi sözleştiniz yiğitlerim. Aynı köyün aynı toprağın evlatları" notunu düştü.