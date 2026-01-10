Gazeteciler Cemiyeti: Yanardağ’ın hapiste olması ülkenin yüz karasıdır

Gazeteciler Cemiyeti, 80. kuruluş yılı dolayısıyla aynı zamanda kuruluş yıl dönümü olan "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü"nde resepsiyon düzenledi. Resepsiyona, Cemiyet yöneticileri ve çok sayıda gazeteci katıldı.

"DARBE TEŞEBBÜSLERİ GÖRDÜM AMA HİÇBİR DÖNEMDE"

Resepsiyonda konuşan Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin, şunları söyledi:

"Bu 80’inci yılını kutladığımız Cemiyet töreninde şimdi size bir müjde vermek istiyorum. Arsa karşılığı olmak üzere Kaş’ta, üyelerimiz için 5 yıldızlı bir huzurevi ile 5 yıldızlı bir otel ve 5 yıldızlı bir hastanenin inşasına yakında başlanacak. Bugün en ucuz bakım evinin aylık masrafı 80 bin liradır. Oysa 35-40 bin lira civarında maaş alan bir cemiyet üyesinin, istese de bir bakım evinde ya da huzurevinde kalma imkanı yoktur. Evet, bugün aynı zamanda 10 Ocak Basın Bayramı’dır. 212 sayılı Yasa'nın yürürlüğe girdiği bu tarih, bir dönüm noktasıdır. Eskiden bayram olarak kutluyorduk. Umarım bizden sonraki kuşaklar daha örgütlü bir şekilde davranır. 54'üncü yılına girdiğim meslek hayatımda darbeler gördüm, darbe teşebbüsleri gördüm ama hiçbir dönemde basına bu kadar prangalar takıldığını yaşamadım. Sağlığım müsait olmamasına rağmen geçen hafta Silivri’ye gittim. Merdan Yanardağ’ı ziyaret ettim. Bu ülkede bir gazetecinin, vicdanını yitirmiş, karakterini sıfırlamış kişilerin ifadeleriyle casusluk suçlamasıyla hapiste olması, bu ülkenin yüz karasıdır. Ben inanıyorum ki bu karanlık bitecek ve aydınlığa ulaşacağız.

İktidar medyasının Silivri kurgusu bir kez daha elinde patladı

Metin Göktepe katledilişinin 30'uncu yılında mezarı başında anıldı "BU CEMİYETİN KAPISINDAN İÇERİ ATATÜRK DÜŞMANLARI ASLA GİREMEZ" Bir sonraki konumuz Meslek Onur Günü. Bu yıl çok isabetli bir karar veriliyor. 1234 yılında Bosna teslimiyetiyle birlikte başlayan süreçten bugüne, bir fedakârlık simgesi, bir mücadele simgesi olarak 20’den fazla kitap yazmış, çok çeşitli kurum ve kuruluşlarla çalışmış ve en son tebliğde ödül almış Yılmaz Polat’ın bu ödülü almasıdır. Bu cemiyete 50 yıldan fazla süreyle büyük görevini yerine getirmiş kişilere vereceğimiz beratlar ve Meslek Onur rozetleri. 50 yıl çok uzun bir süredir. Bu cemiyetin aydınlığında onların çok büyük payları vardır. Hiçbir karşılık beklemeden bize hizmet etmiş ışıklardır onlar. Bu cemiyette her türlü düşünce, farklı düşünce bu kapıdan içeri girebilir. Ancak bu kapıdan içeri iki şey giremez. Bugüne kadar sokmadık, bundan sonra da sokmayacağız. Birincisi korku. Bu cemiyetin kapısından içeri korku giremez. Korkakları iyi görmeyiz. Çünkü bir şey daha vardır ki o daha da önemlidir: Bu cemiyetin kapısından içeri Atatürk düşmanları asla giremez."

"MERDAN YANARDAĞ ŞU ANDA SİLİVRİ’DE, ONA SELAM OLSUN"

Gazeteci Yılmaz Polat, Gazeteciler Cemiyeti üyesi olmaktan gurur duyduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Cemiyetimiz, her dönemde Türk basınının, basın ehliyetinin ve özgür basının boğulmaya çalışıldığı dönemlerde bir direniş hattıdır. Bir kaledir; aşılmaz bir kaledir. Türkiye’de çeşitli dönemlerde basın mücadelesinde en önemli duruşu sergilemiştir. Ben, Türkiye Cumhuriyeti’nin Atatürk ilkelerinin yolundan giden savaşçısı olan cemiyetimizle gerçekten gurur duyuyorum. Türk basını çeşitli dönemlerde susturulmaya çalışılmıştır. Bu nedenle meslektaşlarımız sudan sebeplerle tutuklanmış, hapislere konmuştur, hapse atılmıştır. Dün Ankara’da Ulucanlar Cezaevi vardı, bugün müzeye dönüştürülmüştür. Silivri de bir gün müze olacak. Silivri’deki meslektaşlarıma selam olsun. Ben Tele1 kanalındaydım ama maalesef kayyum atandı. Genel Yayın Yönetmenimiz Merdan Yanardağ şu anda Silivri’de, ona selam olsun. Bütün içeridekilere selam olsun."

Gazeteci Yılmaz Polat’a, Gazeteciler Cemiyeti tarafından hazırlanan mesleki yaşamını konu alan biyografik belgeselin gösteriminin ardından, Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Nazmi Bilgin tarafından “Meslek Onur Ödülü” takdim edildi.

Törenin devamında, Gazeteciler Cemiyeti üyeliğinde 50 yılını dolduran 48 gazeteciye 50’nci yıl rozetleri ve beratları sunuldu.