İmamoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Süper Kupa tebriği
Yayınlanma:
Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupayı kaldıran Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan Fenerbahçe, Süper Kupa'da şampiyon oldu.
Fenerbahçe'ye kupayı getiren golleri 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde attı.

Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupayı kaldıran Fenerbahçe'yi tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı aday ofisi X hesabı üzerinden yapılan kutlamada şu ifadeler kullanıldı.

"Süper Kupa finalinde ülkemizin iki büyük kulübünün centilmence mücadelesi sonucunda, maçı kazanıp kupanın sahibi olan Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

