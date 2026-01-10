İmamoğlu'ndan Fenerbahçe'ye Süper Kupa tebriği
Atatürk Olimpiyat Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-0 kazanan Fenerbahçe, Süper Kupa'da şampiyon oldu.
Fenerbahçe'ye kupayı getiren golleri 28. dakikada Matteo Guendouzi ve 48. dakikada Jayden Oosterwolde attı.
Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, Süper Kupa finalinde Galatasaray'ı 2-0 mağlup ederek kupayı kaldıran Fenerbahçe'yi tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığı aday ofisi X hesabı üzerinden yapılan kutlamada şu ifadeler kullanıldı.
"Süper Kupa finalinde ülkemizin iki büyük kulübünün centilmence mücadelesi sonucunda, maçı kazanıp kupanın sahibi olan Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum."
Süper Kupa finalinde ülkemizin iki büyük kulübünün centilmence mücadelesi sonucunda, maçı kazanıp kupanın sahibi olan Fenerbahçe’yi tebrik ediyorum. pic.twitter.com/lrivxdyQy0— Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi (@CAOIletisim) January 10, 2026
Fenerbahçe'den Galatasaray'a gönderi bombardımanı