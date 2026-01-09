2026 yılının ilk hilecileri açıklandı! Mantı, sucuk, kıyma, bal, zeytinyağı...

2026 yılının ilk hilecileri açıklandı! Mantı, sucuk, kıyma, bal, zeytinyağı...
Yayınlanma:
Güncelleme:
Tarım ve Orman Bakanlığı, 2026 yılının ilk Taklit veya Tağşiş Yapılan Gıdalar listesini kamuoyuna açıkladı. Gıda güvenliğini sağlamak amacıyla güncellenen listede, özellikle lahmacun harcı ve mantı gibi vatandaşların sıkça tükettiği ürünlerde tespit edilen uygunsuzluklar yer aldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları, 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor.

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yapan firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

7 sucuk markası ifşa edildi, içinden çıkmayan kalmadı: Deri dokusu, kanatlı eti, soya...7 sucuk markası ifşa edildi, içinden çıkmayan kalmadı: Deri dokusu, kanatlı eti, soya...

Bakanlığın güncel listesinde, halk sağlığını yakından ilgilendiren ve günlük hayatta sıkça tüketilen peynir, yoğurt, süt, kaymak, sucuk, kıyma, köfte, lahmacun, mantı ve bal gibi ürünlerin yer alması dikkat çekti.

tarimm.jpg

Ankara’nın Keçiören ilçesinde faaliyet gösteren bir firmaya ait lahmacun içi harcında yapılan denetimlerde “kanatlı eti tespiti”, “sakatat (baş eti) tespiti” ve “sakatat (dil) tespiti” belirlenirken, Balıkesir’in Edremit ilçesindeki bir işletmenin lahmacun harcında da kanatlı etine rastlandığı ortaya çıktı.

Dana Etli Sinop Mantısı: Ankara Mamak'ta üretilen dana etli mantı içeriğinde yapılan incelemelerde "Kanatlı Eti Tespiti" gerçekleştirildiği bildirildi.

Et Ürünleri: Antalya ve Ankara’daki bazı işletmelerin dana kıyma, kasap köfte ve dana sucuk ürünlerinde de kanatlı eti karıştırıldığı saptandı.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Peynir, yoğurt, kaymak ve süt gibi ürünlerde bitkisel yağ ve nişasta gibi katkı maddelerine rastlandı. Ayrıca, bu ürünlerde yasaklı koruyucu madde olan natamisin tespiti de yapıldı.

hile.jpg

Bitkisel yağlar ve arıcılık ürünleri grubunda yapılan denetimlerde de uygunsuzluklar sürüyor.

Zeytinyağı: Aydın ve İzmir’deki çeşitli markalara ait naturel sızma zeytinyağlarında "Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti" yapıldı.

Bal: Bal sektöründe yapılan denetimlerde uygunsuzluklar gündeme geldi. Ankara ve Mersin merkezli bazı firmalara ait süzme çiçek ballarında “Taklit veya Tağşiş Tespiti” yapıldığı açıklandı.

hile1.jpg

hile2.jpg

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Tartıdaki sayılara küsmeyin! Yanlış zamanda tartıya çıkmış olabilirsiniz
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
Altın ve gümüşte büyük satış alarmı: 14 Ocak için tarih verildi
ATV'den Süper Kupa öncesi logo krizi: Tepkiler üzerine geri adım attı ama yine olmadı
Süper Kupa ATV'nin aklını karıştırdı
Kredi şartları değişti: Bankalar artık hesap hareketlerini 'röntgen' gibi çekiyor
Derbinin saati değişti
Derbinin saati değişti
Yavaş: Bu haftasonu su kesintisi yapmayacağız, ancak…
Son Dakika | CHP'nin 'en düşük emekli maaşı' önergesi AKP-MHP oylarıyla reddedildi
Fırtına İstanbul'u fena vurdu! Çatılar uçtu: Ağaçlar kökünden söküldü
İstanbul'da fırtına 'kasırga' sınırına dayandı: Ağaçları kökünden sökecek saat belli oldu
Kar bir kez daha İstanbul'a doğru yürüyor! Kritik saatler başladı: Meteorolojik harita İçişlerini de harekete geçirdi
Türkiye
Hatay'da hortum çıktı: Gören telefona sarıldı!
Hatay'da hortum çıktı: Gören telefona sarıldı!
Altın kaçaklığı operasyonunda ele geçirilenler dudak uçuklattı: 7 şüpheli gözaltına alındı
Altın kaçaklığı operasyonunda ele geçirilenler dudak uçuklattı: 7 şüpheli gözaltına alındı
Mardin'de 17 yaşındaki Melek'ten 6 gündür haber alınamıyor: "Bari sağ olduğunu bileyim"
Mardin'de 17 yaşındaki Melek'ten 6 gündür haber alınamıyor: "Bari sağ olduğunu bileyim"