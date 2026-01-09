2026 yılının ilk hilecileri açıklandı! Mantı, sucuk, kıyma, bal, zeytinyağı...

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda ürünlerinde taklit ve tağşiş yapan markaları, 'guvenilirgida.tarimorman.gov.tr' internet adresinden açıklıyor.

Sitede 'Sağlığı Tehlikeye Düşürecek Gıdalar' ile 'Taklit ve Tağşiş Yapılan Gıdalar' başlıkları altında taklit ve tağşiş yapan firmalar, markalar ve ürünler yer alıyor.

7 sucuk markası ifşa edildi, içinden çıkmayan kalmadı: Deri dokusu, kanatlı eti, soya...

Bakanlığın güncel listesinde, halk sağlığını yakından ilgilendiren ve günlük hayatta sıkça tüketilen peynir, yoğurt, süt, kaymak, sucuk, kıyma, köfte, lahmacun, mantı ve bal gibi ürünlerin yer alması dikkat çekti.

Ankara’nın Keçiören ilçesinde faaliyet gösteren bir firmaya ait lahmacun içi harcında yapılan denetimlerde “kanatlı eti tespiti”, “sakatat (baş eti) tespiti” ve “sakatat (dil) tespiti” belirlenirken, Balıkesir’in Edremit ilçesindeki bir işletmenin lahmacun harcında da kanatlı etine rastlandığı ortaya çıktı.

Dana Etli Sinop Mantısı: Ankara Mamak'ta üretilen dana etli mantı içeriğinde yapılan incelemelerde "Kanatlı Eti Tespiti" gerçekleştirildiği bildirildi.

Et Ürünleri: Antalya ve Ankara’daki bazı işletmelerin dana kıyma, kasap köfte ve dana sucuk ürünlerinde de kanatlı eti karıştırıldığı saptandı.

SÜT VE SÜT ÜRÜNLERİ

Peynir, yoğurt, kaymak ve süt gibi ürünlerde bitkisel yağ ve nişasta gibi katkı maddelerine rastlandı. Ayrıca, bu ürünlerde yasaklı koruyucu madde olan natamisin tespiti de yapıldı.

Bitkisel yağlar ve arıcılık ürünleri grubunda yapılan denetimlerde de uygunsuzluklar sürüyor.

Zeytinyağı: Aydın ve İzmir’deki çeşitli markalara ait naturel sızma zeytinyağlarında "Tohum Yağları Karıştırılması Tespiti" yapıldı.

Bal: Bal sektöründe yapılan denetimlerde uygunsuzluklar gündeme geldi. Ankara ve Mersin merkezli bazı firmalara ait süzme çiçek ballarında “Taklit veya Tağşiş Tespiti” yapıldığı açıklandı.