20 şehidin olduğu uçaktaki o ihtimali silip attı

Azerbaycan’dan havalanan Türk Silahlı Kuvvetleri’ne (TSK) ait C-130 tipi askeri kargo uçağı, Gürcistan'da düştü. Kazada 20 asker şehit oldu. 18 şehidin naaşına ulaşıldı. Uçağın kara kutusuna da ulaşıldı.

Türkiye’den kaza kırım ekibi olay yerine sevk edilirken, olaya ilişkin ilk değerlendirmeler de devam ediyor.

Cumhuriyet'ten Batu Bozkürk'e konuşan, Savunma Analisti Kozan Selçuk Erkan, Gürcistan yetkililerinin, "Uçak herhangi bir acil durum sinyali vermeden radardan kayboldu" açıklamasına dikkat çekti.

Erkan, kazanın olağan dışı olduğunu iddia etti. Görüntüleri yorumlayan Erkan, "Normal bir uçak kazası gibi gözükmüyor. Uçak çok dağılmış. Kokpitin ayrı, kuyruğun ayrı kopması çok nadir bir durum. Genelde bir tanesi kopabilir bir kaza sebebiyle, ama bu yaşanan çok fazla görülmeyen bir şey" ifadelerini kullandı.

"MÜHİMMAT PATLAMIŞ OLABİLİR AMA ORADA DA YALNIZCA..."

Uçağın düşüş biçimi nedeniyle kazanın olası sebeplerinin ne olabileceği ile ilgili Erkan, şunları ifade etti:

"İçeride bir lastik bile patlasa ciddi sonuçlar yaratır. Uçağın içinde mühimmat bulunuyorsa bunlar patlamış olabilir, ki orada da yalnızca kuyruğun kopması lazım. Ama ekstrem bir durumda kokpit tarafı da kopmuş olabilir"

UÇAĞIN YAŞI DEĞİL KULLANIM SAATİ ÖNEMLİYMİŞ

20 askerimizin şehit olduğu uçak nasıl düştü? İşte ihtimaller ve o korkunç şüphe

Uçakların yaşına ilişkin tartışmalar da gündemde. Şehitlerin taşındığı C-130 tipi uçakların 60 yılı aşkın süredir hizmette olduğu ve metal yorgunluğunun kazaya neden olmuş olabileceği öne sürüldü.

Erkan bu iddiaya karşı çıktı:

“Uçaklarda yaşı yılı değil, kullanım saati belirler. Biz düşen uçağı, kuyruk kısmında yazan koddan hareketle, 2012’de Suudi Arabistan’dan aldık. Onlar bu uçakları neredeyse hiç uçurmamıştı, aldığımızda gayet iyi durumdalardı. Amerika’daki benzerlerinden daha iyi vaziyetteydiler. 2020’de ise bu uçaklar hem elektronik olarak hem de gövde güçlendirmesi olarak büyük bir modernizasyondan geçti.”

Erkan ayrıca, yurt dışı görevlerde genellikle en iyi durumdaki uçakların kullanıldığını vurguladı. Uçağın ‘eski’ olduğu yönündeki yorumlara katılmadığını belirtti.