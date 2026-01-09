Mardin’de 17 yaşındaki çocuk göz göre göre sırra kadem bastı! Evinin kapısından çıktı bir daha dönmedi

Mardin'in Artuklu ilçesinde ailesiyle birlikte yaşayan 17 yaşındaki Melek Ayhan, 3 Ocak günü evinden ayrıldı ve o günden beri kendisinden tek bir iz bile yok. Ailesi, kendi imkanlarıyla kızlarına ulaşamayınca durumu derhal polise bildirdi. Emniyet ekiplerinin arama çalışmaları sürüyor ancak geçen her dakika ailenin endişesini katlıyor. Anne Nazmiye Ayhan, kızının hayatından ciddi şekilde endişe ettiğini belirterek, ortada somut bir şüphelinin olmadığını, kızının kendi rızasıyla mı gittiğini yoksa zorla mı kaçırıldığını dahi bilmediklerini vurguladı. Ayhan, yetkililerden kızının bir an önce bulunmasını istedi.

"Yeter ki eve gelsin"

Melek'in cumartesi gününden itibaren kayıp olduğunu ve çaldığı tüm kapıların yüzüne kapandığını belirten Nazmiye Ayhan, yaşadığı bürokratik çaresizliği şu sözlerle haykırdı:

"Emniyete, çocuk şubeye, savcılığa, her yere gittim ama hala bir haber alamadım. Günlerdir kızımdan haber alamıyorum, perişanım. Kızımı getirin bana. Gösterin, bileyim iyidir, haklarında dava açmam."

Olay gününe dair detayları paylaşan anne, Cumartesi sabahı evden çıktıklarını, Melek'in kolu kırık olan kız kardeşine bakmak bahanesiyle evde kaldığını aktardı. Ancak saat 12.00 sularında eve döndüklerinde Melek evde yoktu. Evden ne çanta, ne elbise ne de para götürmemiş olması, olayın üzerindeki sis perdesini daha da kalınlaştırıyor. Anne Ayhan, "Markete mi gitmiş, nereye çıkmış bilmiyorum, kendisi mi yoksa zorla mı götürülmüş bilmiyoruz. Eğer ki, ben bir gün dışarıda kaldım, eve dönsem annem babam kızacak diyorsa ben hiç kızmam. Yeter ki eve gelsin, dönsün, bileyim sağdır. Başka da hiçbir şey istemiyorum" diye konuştu.

"HAYATINDAN ENDİŞE EDİYORUM"

Kızının başına bir şey gelmiş olmasından korkan anne Ayhan, ailenin yaşadığı travmayı şu çarpıcı sözlerle dile getirdi:

"Yediği önündeydi, yemediği de arkasında. El bebek gül bebek kızımı büyüttüm. Babası bugüne kadar ona bir tokat dahi vurmamış. Şüphelendiğimiz kimse de yok, kimsenin günahını alamam ama kızım kayıptır. Hayatından endişe ediyorum. Gözümüz gibi baktığımız çocuğumuz bir anda kayboluyor, insan nasıl hayatından endişe etmez? Kimse ne içtiğini, ne yediğini bilmiyor."

"PERİŞAN OLDUK ALLAH RIZASI İÇİN ÇIK GEL"

Gözü yaşlı anne, bilinmeze karışan kızına son bir umutla seslendi:

"Melek sen neredesin? Melek, sen çok akıllı kızdın. Sen niye böyle yaptın başıma. Baban hasta yatakta yatıyor. Perişan olduk, Allah rızası için çık gel. El bebek gül bebek büyüttük, bu yaşa getirdik. Bir haber ver, bileyim sağsın, bir şey demem. İstediğin kadar istediğin yerde kalırsın, yeter ki ben bileyim."

Aile, 17 yaşındaki Melek'i görenlerin ya da yerini bilenlerin insanlık namına derhal 112’ye ya da en yakın güvenlik güçlerine haber vermesini bekliyor.