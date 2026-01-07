Fenerbahçe Guendouzi ile anlaştı: Çok konuşulacak bonservis bedeli

Süper Lig'de ara transferde hareketli günler geçiren Fenerbahçe, Anthony Musaba'nın ardından Matteo Guendouzi'yi de bitirdi.

Sarı Lacivertliler, Lazio ile Matteo Guendouzi transferi için anlaşmaya vardı.

İki ekibin üzerinde uzlaştığı rakamın bonuslarla birlikte toplamda yaklaşık 28 milyon euro olduğu belirtilirken, bazı kaynaklarda ise 30 milyon euro seviyesine çıkabileceği ifade edildi.

YAĞIZ SABUNCUOĞLU AÇIKLADI

Spor muhabiri Yağız Sabuncuoğlu anlaşmanın resmen tamamlandığını yazdı.

Sabuncuoğlu paylaşımında, "Fenerbahçe ve Lazio, Mattéo Guendouzi transferi için bonuslarla birlikte toplam 30 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı" ifadelerini kullandı.

GALATASARAY MAÇINA YETİŞECEK Mİ?

Fenerbahçe’nin Matteo Guendouzi transferini Süper Kupa finaline yetiştirme niyetinde olduğu öğrenildi. Lazio teklifi kabul ederse Fenerbahçeli yetkililer İtalya’ya gidip Guendouzi’yi alacak. Böylece Guendouzi Galatasaray ile cumartesi günü oynanacak Süper Kupa finalinde sahada yer alabilecek. Süper Kupa maçından 24 saat öncesine kadar yapılan tüm transferler geçerli olacak.

Transferin detayları:

Oyuncu: Mattéo Guendouzi

Mattéo Guendouzi Yaş: 26

26 Mevki: Orta saha (merkez)

Orta saha (merkez) Kulüp: Lazio (Serie A)

Lazio (Serie A) Yeni takımı: Fenerbahçe

Fenerbahçe Altyapı: Paris Saint-Germain ve Lorient

Paris Saint-Germain ve Lorient Öne çıkışı: Arsenal’de (2018–2020) gösterdiği performansla dikkat çekti.

Arsenal’de (2018–2020) gösterdiği performansla dikkat çekti. Marsilya dönemi: 2021–2023 arasında Ligue 1’de önemli bir rol oynadı.

2021–2023 arasında Ligue 1’de önemli bir rol oynadı. Lazio: 2023’te Serie A’ya transfer oldu, burada orta sahada dinamizmiyle öne çıktı.

2023’te Serie A’ya transfer oldu, burada orta sahada dinamizmiyle öne çıktı. Milli Takım: Fransa Milli Takımı’nda forma giydi, özellikle genç yaş kategorilerinde aktif oldu.

ORTA SAHA İÇİN ÖNEMLİ HAMLE

Orta saha rotasyonu: Fenerbahçe’nin devre arası önceliği orta sahaya takviyeydi. Guendouzi, hem defansif hem ofansif katkı verebilecek bir isim.

Fenerbahçe’nin devre arası önceliği orta sahaya takviyeydi. Guendouzi, hem defansif hem ofansif katkı verebilecek bir isim. Avrupa tecrübesi: Premier Lig, Ligue 1 ve Serie A’da oynamış olması, Süper Lig’de fark yaratabilecek bir bir oyuncu olarak öne çıkıyor.

Premier Lig, Ligue 1 ve Serie A’da oynamış olması, Süper Lig’de fark yaratabilecek bir bir oyuncu olarak öne çıkıyor. Yaş avantajı: 26 yaşında olması, hem tecrübeli hem de uzun vadede katkı sağlayabilecek bir profil.

REKOR BONSERVİS

Fenerbahçe, Avrupa tecrübesi yüksek bir orta saha oyuncusunu kadrosuna katmak üzere Lazio ile anlaşmaya vardı. Rakamın bonuslarla birlikte 28–30 milyon euro seviyesinde olması, kulüp tarihinin en büyük transferlerinden biri olarak kayda geçecek.