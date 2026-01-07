Yeni Yol kritik sınırda! Meclis grubu düşebilir iddiasına liderlerden ilk yanıt

Yayınlanma:
Güncelleme:
DEVA Partisi ve Gelecek Partisi'nden son istifaların ardından Yeni Yol Grubu'nun düşeceği iddiaları üzerine açıklama yapan Ahmet Davutoğlu, Ali Babacan ve Mahmut Arıkan, "Yeni Yol grubu 2027-2028 seçimlerine kadar dimdik çalışmasına devam edecek" mesajını verdi.

2023 seçimlerinde CHP listelerinden giren DEVA Partili ve Gelecek Partili milletvekillerinin AKP'ye geçisi sürüyor.

Geçtiğimiz yıl istifalardan dolayı TBMM grubu düşme tehlikesine giren DEVA Partisi ve Gelecek Partisi, Saadet Partisi'nin de katılımıyla Yeni Yol Grubu'nu kurmuşlardı.

Son olarak DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu, eski Gelecek Partisi İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin'in de istifalarının ardından, Yeni Yol'un bir kez daha Meclis grubundan düşme tehlikesi ile karşı karşıya olduğu iddia edildi.

LİDERLERDEN İDDİALARA YANIT

Yeni Yol Grubu'nun TBMM Grup Toplantısında söz konusu iddiaların sorulduğu Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, yollarına devam edeceklerini açıkladı.

İddialara kesin bir dille yalanlamayan Davutoğlu, "Türkiye'de maalesef siyaseti çölleştiren anlayış, siyaseti sayıdan ve parmaktan ibaret gören anlayıştır. Maalesef bunu iktidarda da muhalefette de görüyoruz. Kendilerini parmak gibi gören siyasetçilerle, parmaklaştıran siyasetçileri alanlar düşünsün. Biz yolumuza devam ediyoruz" dedi.

Ali Babacan ise soruyu geçiştirerek, "Ben de grup konuşmasında söyleyeceklerimi söyledim. Sağ olun. 10 Ocak Dünya Gazeteciler Günü tekrar kutlu olsun. Hayırlı olsun" yanıtını verdi.

"YENİ YOL 2028 SEÇİMLERİNE KADAR DİMDİK ÇALIŞMASINI SÜRDÜRECEK"

Mahmut Arıkan da gelen soru üzerine, "Grupta kritik eşik olma durumu söz konusu değil. Yani Yeni Yol grubu 2027-2028 seçimlerine kadar dimdik çalışmasına devam edecek. En güzel şekilde çalışmasına devam edecek. Bunlar olacaktır, milletvekilleri gelir gider ama Yeni Yol grubu baki kalacak, seçimlerde de en güzel neticeleri alacak" dedi.

Arıkan, Yeni Yol Grubu'na "Diğer partilerden katılım olur mu?" sorusuna ise "Mutlaka" yanıtını verdi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

