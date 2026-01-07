Üç vekil AKP'ye geçiyor! İsmi geçen dördüncü isim sessizliğini bozdu

Partilerinden istifa eden üç milletvekili bugün AKP'ye katılıyor. Bu vekillerin biri DEVA'dan, biri Gelecek'ten biri de CHP'den istifa etmişti. Gelecek Partisi'nden istifa eden Selim Temurci'nin de önümüzdeki günlerde AKP'ye katılacağı iddia ediliyor ancak Temurci bu iddiayı yalanladı.