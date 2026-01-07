Üç vekil AKP'ye geçiyor! İsmi geçen dördüncü isim sessizliğini bozdu

Üç vekil AKP'ye geçiyor! İsmi geçen dördüncü isim sessizliğini bozdu
Yayınlanma:
Partilerinden istifa eden üç milletvekili bugün AKP'ye katılıyor. Bu vekillerin biri DEVA'dan, biri Gelecek'ten biri de CHP'den istifa etmişti. Gelecek Partisi'nden istifa eden Selim Temurci'nin de önümüzdeki günlerde AKP'ye katılacağı iddia ediliyor ancak Temurci bu iddiayı yalanladı.

AKP, 2026 yılının ilk grup toplantısına üç yeni milletvekiliyle giriyor. Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır, Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin AKP saflarına katılıyor.

İsa Mesih Şahin'in bugün AKP'ye katılmasıyla birlikte, kulislerde Selim Temurci’nin durumu da yeniden gündeme geldi.

İDDİALARI YALANLADI

AKP ile temas hâlinde olduğu sık sık konuşulan Selim Temurci’nin, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’la görüştüğü iddia ediliyordu. Ancak Temurci, bu iddiaları yalanladı ve Erdoğan ile en son görüşmesinin 1,5 yıl önce gerçekleştiğini belirtti.

Temurci, AKP'ye katılacağı yönündeki iddiaları yalanladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

