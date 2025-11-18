Asgari Ücret, Asgari Yaşam: Kimler Geçiniyor, Kimler Sessizce Tükeniyor?

Merhaba, kıymetli okuyucularım,

Asgari ücret…

Kağıt üzerinde bir rakam. Fakat gerçek hayatta bir babanın, bir annenin, bir gencin, bir emeklinin geleceğe dair umutlarının, hayal kırıklıklarının ve çaresizliklerinin en kısa özeti.

2025 yılı için belirlenen 22.104 TL, devletin “bu kadar yeter” dediği, ama hayatın “asla yetmez” diyerek yüzümüze çarptığı bir sınır.

Türkiye’de asgari ücret artık yalnızca “ücret” değildir; bir rejimin, bir zihniyetin, bir ekonominin, bir tercihin aynasıdır.

Evet, tercih… Çünkü bu ülkede bugün emekçinin nasıl yaşayacağı bir tercihtir; kader değildir.

22.104 TL yalnızca bir rakam değil; bir terk ediştir.

Bu ülkede sabahın ayazında minibüse binen işçi, öğle arasında ücretine göre değil, fiyat etiketine göre yemek yiyebilen genç, kreş parasını ödeyemediği için işten ayrılmak zorunda kalan anne…

Hepsi aynı cümleyi kuruyor:

“Geçinemiyoruz.”

Ama hükümet hâlâ ısrarla “Tek zam yaptık, yeter” diyor.

Soruyorum:

Kime yeter?

Neye yeter?

Hangi eve yeter?

Bugün İstanbul ve Ankara’da ortalama kira 25 bin lirayı zorlarken, asgari ücreti 22 bin lira yapmak geçim değil; statik bir hesap hatasıdır.

Bu hata da ekonomik değil; sosyaldir, siyasaldır, insânîdir.

Hayat pahalılığı tek yönlü bir yol: Zam var, çözüm yok

Enflasyon, market raflarında bizimle dalga geçiyor.

Her üç günde bir yenilenen fiyat etiketleri, hayatın gerçek zam kararlarını açıkça ilan ediyor.

Hükümet “Tek zam!” diyor.

Hayat “Her gün zam!” diyor.

Enflasyonun bu hızında asgari ücretlinin maaşı yılın ilk çeyreğinde eriyor; ikinci çeyrekte yok oluyor; üçüncü çeyrekte borca dönüşüyor.

Artık insanlar maaşını değil, mecburiyetlerini yönetiyor.

Bir baba çocuğuna pantolon alamadığı için bir yıl daha idare etmesini istiyor.

Bir anne eve et almak için ayın sonunu değil, şansını bekliyor.

Bir genç, iş bulsa dahi aldığı maaşla kendi evini tutamayacağını bildiği için hayallerini kiraya veriyor. Evlenemiyor…

İşte bu yüzden diyorum:

Asgari ücret bugün sadece ekonomik bir rakam değil; toplumsal bir yaradır.

Sendikalar söylüyor, toplum hissediyor: Bu rakam insanca yaşamı karşılamıyor

Teknik kısmı kısa ve sade söyleyeyim:

TÜRK-İŞ diyor ki: 29.583 TL’nin altı açlıktır.

DİSK diyor ki: Asgari ücret yılın ortasına gelmeden açlık sınırının altına düştü.

Gerçek hayat diyor ki: “22 bin lira yetmiyor, bitiyor.”

Bu rakamlar teknik gibi görünse de aslında çok insani:

Bir annenin pazardan eli boş dönmesi…

Bir gencin üniversiteyi bırakması…

Bir babanın borç defterinin kabarması…

Bu ülkede asgari ücret artık yalnızca açlık sınırının altında değil; umut sınırının da altında.

İktidarın argümanı ne? “Ücret artarsa enflasyon artar.”

Bu ezberi hepimiz biliyoruz.

Ama artık kimse inanmıyor.

Çünkü gerçek şu:

Enflasyonun sebebi işçinin cebine giren 22 bin lira değil; yanlış ekonomi politikalarıdır.

Bu ülkede fiyatları artıran çalışan değil; kur politikaları, vergi yükleri, yanlış tercihler ve belirsizliklerdir.

Ücreti düşük tutarak enflasyonu düşürmeye çalışan her iktidar, tarihe çalışanı yoksullaştıran iktidar olarak geçmiştir.

Bugün yaşadığımız tam olarak budur.

Devlet kimin yanında? İşçinin mi, maliyet hesabı yapanların mı?

Bir soru sorayım:

Devlet, kimin omzuna elini koyuyor?

Bankaların mı?

Büyük işletmelerin mi?

Yabancı sermayenin mi?

Emeğin omzuna konan tek şey var: Sabır yükü.

Devletin görevi yoksulluk üretmek değil, yoksulluğu azaltmak olmalı. Ama hükümet yoksullukla mücadele etmek yerine yoksulluğu yönetmeyi tercih ediyor.

Ama bugün devlet, asgari ücretlinin sofrasını dolduracak adımı atmıyor; işveren desteğini artırarak yükü yine çalışanın üzerine bırakıyor.

Bu bir tercih.

Ve her tercih bir sonuç doğurur.

2026 yaklaşırken: Toplumsal sabır bitiyor, toplumsal ses büyüyor

Aralık ayında Asgari Ücret Tespit Komisyonu yeniden toplanacak.

Yine yüzlerce sayfa rapor, yine ekonomik gerekçeler, yine aynı söylemler…

Ama bu defa bir fark var:

Toplum eskisi kadar sessiz değil.

İşçi artık taleplerinin ertelemesini kabul etmiyor.

Milyonlarca kişi için asgari ücret sadece gelir değil; hayat çizgisi.

O çizgi her yıl biraz daha aşağıya çekiliyor.

Bir ülke, kendi insanının hayat çizgisini aşağıya çekiyorsa, orada büyümeden, kalkınmadan, refahtan söz etmek mümkün değildir.

Asgari ücret, bir hesap değil; bir vicdan meselesidir

Bu ülke büyük.

Bu ülkenin ekonomisi potansiyel sahibi.

Bu ülkenin işçisi çalışkan, üretken ve sabırlı.

Ama hiçbir millet, sabrıyla sınandıkça büyümez.

Sabır, bir erdemdir; ekonomik program değildir.

Bugün Türkiye’de asgari ücret, iktidarın vicdan testidir.

Bu testin sonucu da ortada:

Sınıfta kalınmıştır.

Ben bu yazıyı bir çağrı ile bitiriyorum:

Asgari ücret, bir insanın kaderi değildir.

Bu ülke, emeği ucuz gören bir zihniyetle büyüyemez.

İnsanca yaşam, bir lütuf değil; haktır.

Ve bu hak, artık daha yüksek sesle talep edilmelidir.