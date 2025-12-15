Sergen Yalçın'a sert sözler: Taksi şoförlüğü yapsın

Sergen Yalçın'a sert sözler: Taksi şoförlüğü yapsın
Yayınlanma:
Eski futbolcu ve yorumcu Ümit Özat, Beşiktaş teknik direktörü Sergen Yalçın'a eleştirilerde bulundu.

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Papara Park'ta oynanan mücadele, 3-3 berabere bitti.

Beşiktaş'ın gollerini Tammy Abraham ve Vaclav Cerny (2) atarken, Trabzonspor golleri Ernest Muçi, Oulai ve Zubkov ile buldu.

Siyah-beyazlılar, 38. dakikada El Bilal Toure'nin kırmızı kart görmesi sonrası 10 kişi kaldı.

Gece yarısı flaş Reis kararı: Yüksel Yıldırım duyurduGece yarısı flaş Reis kararı: Yüksel Yıldırım duyurdu

ÜMİT ÖZAT'TAN FLAŞ AÇIKLAMA

Ümit Özat, Trabzonspor - Beşiktaş derbisi sonrası SkySpor'da flaş açıklamalarda bulundu.

Özat, ''Sergen Hoca yine televizyonda ne yaparım dediyse yine tersini yaptı. Yaparım dediklerini yapmadı, yapmam dediklerini yaptı. Sergen Yalçın'ı bugün hakem kurtardı! Emirhan'dan sol bek arıyorsan, baba git TFF'ye, "Diplomamı iptal edin, taksi şoförlüğü yapacağım" de!'' ifadelerini kullandı.

''MAALESEF GÖSTEREMEDİ''

Konuşmasını sürdüren Ümit Özat ''Maalesef Sergen Hoca, yine 10 kişi nasıl oynanır gösteremedi. Yayınlarda diyordu ya 10 kişi nasıl oynanır size gösterelim diye, yine gösteremedi'' ifadelerini kullandı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Durbay'ın yoğun bakımdaki son sözleri: Çok acıklı bir hikaye yazdık, değil mi?
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteor yağmurunun eşsiz manzarası hızlandırılarak kaydedildi
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
Meteoroloji tarih verdi: Fırtına uyarısı yaptı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
İstanbul’da bir AVM’de yıkım işlemleri başladı
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Bakanlık duyurdu: 3 bin yeni personel alınacak
Atalarımız koştu biz oturuyoruz: Ayağa kalkın!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Avrupa'da en çok satan Çin otomobili: Farkı fiyatında!
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Deste deste paraların döndüğü işi yapıyordu
Hepsini geride bırakıp çiçek yetiştirmeye gitti
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Gökyüzünü yara yara Burdur'a düştü: Herkes onun peşinde
Hacizde yeni dönem: Ceza geliyor!
Hacizde yeni dönem: Ceza geliyor!
Spor
Skriniar Sara ve Orkun: Erman Toroğlu açıkladı
Skriniar Sara ve Orkun: Erman Toroğlu açıkladı
Gece yarısı flaş Reis kararı: Yüksel Yıldırım duyurdu
Gece yarısı flaş Reis kararı: Yüksel Yıldırım duyurdu