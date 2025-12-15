Sergen Yalçın'a sert sözler: Taksi şoförlüğü yapsın

Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor, sahasında Beşiktaş'ı konuk etti.

Papara Park'ta oynanan mücadele, 3-3 berabere bitti.

Beşiktaş'ın gollerini Tammy Abraham ve Vaclav Cerny (2) atarken, Trabzonspor golleri Ernest Muçi, Oulai ve Zubkov ile buldu.

Siyah-beyazlılar, 38. dakikada El Bilal Toure'nin kırmızı kart görmesi sonrası 10 kişi kaldı.

ÜMİT ÖZAT'TAN FLAŞ AÇIKLAMA

Ümit Özat, Trabzonspor - Beşiktaş derbisi sonrası SkySpor'da flaş açıklamalarda bulundu.

Özat, ''Sergen Hoca yine televizyonda ne yaparım dediyse yine tersini yaptı. Yaparım dediklerini yapmadı, yapmam dediklerini yaptı. Sergen Yalçın'ı bugün hakem kurtardı! Emirhan'dan sol bek arıyorsan, baba git TFF'ye, "Diplomamı iptal edin, taksi şoförlüğü yapacağım" de!'' ifadelerini kullandı.

''MAALESEF GÖSTEREMEDİ''

Konuşmasını sürdüren Ümit Özat ''Maalesef Sergen Hoca, yine 10 kişi nasıl oynanır gösteremedi. Yayınlarda diyordu ya 10 kişi nasıl oynanır size gösterelim diye, yine gösteremedi'' ifadelerini kullandı.