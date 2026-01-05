Ali Koç'un seçim kararını açıkladı: Seten çok net konuştu

Ali Koç'un seçim kararını açıkladı: Seten çok net konuştu
Yayınlanma:
Fenerbahçe'de olağanüstü genel kurula dair konuşan İbrahim Seten, Ali Koç'un aday olmayacağını ifade etti.

Fenerbahçe Spor Kulübü Başkanı Sadettin Saran geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla sezon sonunda olağanüstü genel kurula gidileceğini duyurdu.

2024/11/08/hbfb.jpg

FENERBAHÇE SEÇİME GİDİYOR

Kendisi hakkında devam eden sürecin kulübü etkilemesini istemediğini belirten Sadettin Saran, transfer çalışmaları ve kadro planlaması nedeniyle seçimin sezon sonunda yapılacağını ifade etti.

GÖZLER ALİ KOÇ’A ÇEVRİLDİ

Sadettin Saran adaylık için herhangi bir şey söylemezken gözler Ali Koç’a çevrildi. Eylül ayında başkanlığı Sadettin Saran’a devreden Ali Koç’un aday olup olmayacağı merak konusu oldu.

baskanfoto2.jpg

“ÖLÜRÜM DE ADAY OLMAM”

Tv100’de yayınlanan İbrahim Seten’e göre, Ali Koç seçimde aday olmayacak. Seten, Ali Koç’un böyle bir süreçte aday olmayı etik bulmadığını aktardı.

İbrahim Seten konuşmasında şu ifadeleri kullandı:

“Ölürüm de aday olmam. Seçimi kaybettiğim birisine karşı böyle bir kriz yaşarken aday olmayı kendime yakıştıramam” demiş.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

