Fenerbahçe'de Süper Kupa öncesi can sıkan durum
Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe, Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.30’da başlayacak.
ADANA YOLCULUĞU BAŞLIYOR
Karşılaşma öncesi Samandıra’da hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe bugün Adana’ya gitmek üzere yola çıkacak.
KADRODA 7 EKSİK
Fenerbahçe’de kart cezalısı Fred'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, sahada olamayacak.
Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.
MUSABA İLK MAÇINA ESKİ TAKIMINA KARŞI ÇIKACAK
Fenerbahçe’nin yeni transferi Anthony Musaba’nın ise karşılaşmada forma giymesi bekleniyor. Samsunspor’dan gelen Musaba ilk maçına eski takımı karşısında çıkacak.