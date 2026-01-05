Fenerbahçe'de Süper Kupa öncesi can sıkan durum

Fenerbahçe'de Süper Kupa öncesi can sıkan durum
Yayınlanma:
Süper Kupa'da Samsunspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'de 7 eksik bulunuyor.

Süper Kupa yarı final maçında Fenerbahçe, Samsunspor ile kozlarını paylaşacak. 6 Ocak Salı günü Yeni Adana Stadyumu’nda oynanacak olan mücadele saat 20.30’da başlayacak.

İrfan Can Kahveci'ye Süper Lig'den talip çıktı: Son karar bekleniyorİrfan Can Kahveci'ye Süper Lig'den talip çıktı: Son karar bekleniyor

ADANA YOLCULUĞU BAŞLIYOR

Karşılaşma öncesi Samandıra’da hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe bugün Adana’ya gitmek üzere yola çıkacak.

bfgb.jpg

KADRODA 7 EKSİK

Fenerbahçe’de kart cezalısı Fred'in yanı sıra sakatlıkları bulunan Archie Brown, Edson Alvarez, Anderson Talisca ve Nelson Semedo, sahada olamayacak.

Bu isimlerin yanı sıra milli takımlarında bulunan Dorgeles Nene ve Youssef En-Nesyri de karşılaşmada yer alamayacak.

2024/11/08/hbfb.jpg

MUSABA İLK MAÇINA ESKİ TAKIMINA KARŞI ÇIKACAK

Fenerbahçe’nin yeni transferi Anthony Musaba’nın ise karşılaşmada forma giymesi bekleniyor. Samsunspor’dan gelen Musaba ilk maçına eski takımı karşısında çıkacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

2026 memur ve memur emeklisinin zamlı maaşı belli oldu! Enflasyon farkı ortaya çıktı
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Polisler durdurduğu aracın bagajına işte bu yüzden dokunuyor
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Kuyumcular artık bu altını almayacak: Türkiye’nin her yerinde durduruldu
Gram altında 8 bin lira sesleri: 1. 700 liralık dev sıçrama kapıda
Ünlü televizyoncu Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı: Amedspor'u kutladı
Amedspor'u kutladı
Süper Lig'e çıkacak ilk takımı açıkladı
İstanbul için kar alarmı! Orhan Şen “Daha çok yağacak” diyerek tarih verdi
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Türk yapımı dev Acta Pegasus evine doğru yola çıktı
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Ne Almanya ne de Fransa: En yüksek maaşı veren Avrupa ülkesi şaşırttı!
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Vehbi Koç'un vefat ettiği otel yeniden açılıyor
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Bu yıl büyük bir tasfiye hazırlanıyor: Yaklaşık elli otomobil markası piyasadan silinecek!
Spor
Trabzonspor resmi teklif yaptı ama Fenerbahçe'yi bekliyorlar
Trabzonspor resmi teklif yaptı ama Fenerbahçe'yi bekliyorlar
Galatasaray iletişimi tamamen kesti: İstenmeyen adam ilan edildi
Galatasaray iletişimi tamamen kesti: İstenmeyen adam ilan edildi
Galatasaray maçına saatler kala Trabzonspor'da ayrılık: Süper Lig ekibine imzayı attı
Galatasaray maçına saatler kala Trabzonspor'da ayrılık: Süper Lig ekibine imzayı attı