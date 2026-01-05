İrfan Can Kahveci'ye Süper Lig'den talip çıktı: Son karar bekleniyor

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci için Kasımpaşa kiralama teklifinde bulundu.

Fenerbahçe’de kadro dışı bırakılan ve takım bulması istenen İrfan Can Kahveci’ye Süper Lig ekibi talip oldu.

KASIMPAŞA İRFAN CAN’I İSTİYOR

Sercan Hamzaoğlu’nun haberine göre; kayyum yönetiminde olan Kasımpaşa, İrfan Can Kahveci transferi için harekete geçti.

KARARI OYUNCU VERECEK

İstanbul ekibi, oyuncuyu sezon sonuna kadar kiralamak için teklifini iletirken Fenerbahçe ise kararı İrfan Can Kahveci’ye bıraktı.

TEDESCO AFFETMEDİ

Ligde oynanan Samsunspor maçının ardından Cenk Tosun ile birlikte kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci, affedilmek için temaslarda bulunsa da Tedesco bu talebi reddetti.

SOYUNMA ODASINDA KAVGA İDDİASI

Oyuncunun neden kadro dışı kaldığıyla ilgili net bir açıklama yapılmazken Samsunspor maçının ardından soyunma odasında kavga çıktığı iddia edildi.

12 MAÇA ÇIKTI

Bu sezon Fenerbahçe formasıyla 12 maça çıkan İrfan Can Kahveci, 378 dakika sahada kaldı. Oyuncu bu sürede gol ya da asist kaydetmedi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

