Fenerbahçe istiyordu: Galatasaray'a imza atıyor

Galatasaray, uzun süredir gündeminde yer alan gurbetçi futbolcu Can Armando Güner için geri sayıma geçti.

Almanya Bundesliga ekiplerinden Borussia Mönchengladbach’ın 17 yaşındaki kanat oyuncusu, Sarı - Kırmızılıların gelecek için yeni yatırımı olmaya hazırlanıyor.

Fenerbahçe'nin uzun süredir takip ettiği Can Armando'nun tercihini Galatasaray'dan yana kullanması dikkat çekti. Sarı Lacivertlilerin de listesinde bulunan genç yıldız Galatasaray'a imza atacak

MAVİ KART İŞLEMLERİ TAMAM

Genç futbolcunun Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı ve mavi kart işlemleri tamamlandı.

Böylece Güner, Süper Lig’de Türk statüsünde forma giyebilecek.

GELECEĞE ÖNEMLİ YATIRIM

Sarı - Kırmızılılar, genç yeteneği kadrosuna katarak hem geleceğe yatırım yapmayı hem de yerli oyuncu rotasyonunu güçlendirmeyi hedefliyor. Can Armando Güner’in transferinin kısa süre içinde resmiyet kazanması bekleniyor.