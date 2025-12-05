Barış Boyun’un çocuk tetikçileri

N.A.M.

16 yaşında.

Suriyeli bir çocuk.

İkamet adresi, İstanbul Ümraniye.

Barış Boyun liderliğindeki örgütün tetikçisi.

Dört saldırıda kullanıldı.

14 ay tutuklu kaldıktan sonra iki ay önce tahliye edildi.

N.A.M.’den başka tetikçilik yapan Suriyeliler ve kaçaklar var.

15-18 yaş grubu

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Barış Boyun suç örgütündeki 40 çocuk hakkında 300 sayfalık iddianame hazırladı.

Örgütün ‘çocuk tetikçi’ stratejisi iddianamede şöyle anlatılıyor:

-Ailevi sorunlar, maddi sıkıntılar ve madde bağımlılığına sıkışan küçüklere örgüt çok kolay ulaşıyor.

-Para veya aileden uzaklaşmak için örgüte katılıyorlar.

-Yaralama ve hırsızlık suçuna bulaşanlar daha rahat ikna ediliyor.

-Örgütteki küçükler yaşıtlarını da özendiriyor. Bu sayede yeni katılımlar oluyor.

-Para kazanacağı ya da yurtdışına çıkarılacağı vaadiyle kandırılan, ülkenin dört bir yanından toplanarak İstanbul’a getirilen küçükler hiç sorgulamadan eyleme katılıyor.

-Lüks hayat yaşamayan küçükler otel ya da hücre evlerinde uyuşturucu, alkol ve hayat kadınlarıyla kandırılıyor.

-Mafya dizilerinde idealize edilen suç ortamını gören küçükler böyle bir yaşam hayali kuruyor.

-Telefon ve bilgisayar uygulamalarında görebildikleri silahlara sahip olabiliyorlar.

-Örgütün korkutucu yüzüyle karşılaşıp kopamıyor.

Bir saldırı, iki Suriyeli

Barış Boyun çetesindeki 40 çocuk arasında dört Suriyeli ve iki Azerbaycanlı yer alıyor.

Suriyelilerin kullanıldığı saldırılardan başlayalım.

İlk olay, İstanbul Ümraniye’deki Sarıyer Börekçisi’nin kurşunlanması.

Çete üyeleri geçen sene dükkan sahibi Ş.D. ve S.D.’den haraç istedi.

Aile yanaşmadı.

Börekçi 1 Ağustos 2024’te kurşunlandı.

Örgüt yöneticisi Taha Kutay Karasoy, S.D.’yi arayarak, “Sokak parası vereceksin. Yoksa sizi öldüreceğim” dedi.

Üçü çocuk beş çete üyesi 4 Ağustos 2024’te börekçiyi kurşunladı.

Saldırıda Munteser Talip ve N.A.M. adlı iki Suriyeli kullanıldı.

N.A.M.’nin telefonundan Sancaktepe’deki Azim Ambalaj’ın kurşunlanmasına ilişkin görüntüler de çıktı.

15 bin TL’ye kurşun

Çete üyeleri Azim Ambalaj’ın sahibi A.F.K. ve M.K.’ye mesaj göndererek, 20.000.000 TL istedi.

Aile yanıt vermedi.

N.A.M. ve A.E.A., 8 Ağustos 2024’te Azim Ambalaj’ı ve ECF Yapı’yı kurşunladı.

N.A.M., ifadesinde, çete yöneticilerinin talimatı üzerine silahlı saldırıları gerçekleştirdiğini anlatarak, şunları söyledi:

“Taha Kutay Karasoy, ‘Para veririm, sokakta kalmaktan kurtulursun’ dedi. Kabul etmedim. İki saat sonra tekrar aradı, tehdit etti. ‘Bu işi yapmazsan seni öldürürüm’ deyince korkudan kabul ettim.”

N.A.M., iki saldırı için 15.000 TL aldı.

Münteser Talip ve N.A.M., Esenyurt’ta Serkan Auto’ya iki ayrı tarihte saldırıda bulunulmasına da yardım etti.

50 bin TL için

Z.A, 17 yaşında.

İkamet adresi, İstanbul Beyoğlu.

Geçen yıl altı gün tutuklu kaldıktan sonra bırakıldı.

İddianameye göre örgüt lideri Recep Demir, 6 Haziran 2024’te M.T.’yi arayarak, “Sana 3 milyon dolar ceza kestim” dedi.

M.T., haraç vermeyi reddeti.

Dokuz gün sonra M.T.’nin akaryakıt istasyonuna silahlı saldırı gerçekleştirildi. Evinin önünde de ateş edildi.

Eylemden sonra kaçarken yakalanan Z.A., 50 bin TL için saldırı teklifini kabul ettiğini belirterek, şöyle diyor:

“Bana kıyafet, motosiklet ve silah temin edeceklerini, 50 bin TL karşılığında Tuzla’daki petrol istasyonuna saldırmamı söylediler. Babam hasta, paraya ihtiyacımız olduğu için kabul ettim.”

Z.A.,Tuzla’daki iş yerine üç el ateş etti.

Silahlı koruma

İ.K., 15 yaşında.

İkamet adresi, Beyoğlu.

Çete üyelerinin rakip örgütlere çalıştığını düşündükleri M.A.C. adlı kişiyi 24 Kasım 2024 akşamı alıkoyarak dövdükleri olayda silahlı koruma olarak görev yaptı.

İ.K.’nin evinde silah ele geçirildi.

Maskeli, eldivenli, silahlı fotoğrafları bulundu.

Polise ‘Geldik’ dediler

M.E.Ş., 15 yaşında.

İkamet adresi, Bağcılar.

Esenyurt’ta bir oto yıkamacıda çalıntı motosikletlerin şaseleri silinerek, piyasaya sürüldüğü istihbaratı üzerine 5 Nisan 2025’te baskın yapıldı. Şasesi silinmiş, çalıntı kaydı bulunan ya da hacizli altı motosiklet bulundu.

Arama sürerken, çete üyeleri M.E.Ş. ve M.R.D., çalıntı motosikletle silahlı saldırı yapmak üzere oto yıkamacıya geldi. Polislere “Abi motor ve silah hazırsa almaya geldik” diyen saldırganlar gözaltına alındı.

M.E.Ş., cezaevinde.

Azerbaycanlı tetikçiler

A.H., 17 yaşında.

Azerbaycanlı.

İkamet adresi, Şişli.

Ataşehir’de Ferhat Otomotiv’i işleten F.Ç., çete tarafından ‘sokak hakkı’ ya da ‘mahkum hakkı’ adı altında 10.000.000 TL haraç vermeye zorlandı.

F.Ç., şikayetçi oldu.

Meylo lakaplı Mirhan Aygün’ün emri üzerine A.H. ve U.C.M., 1 Temmuz 2024’te F.Ç.’ye ait Serhat Otomotiv’e ateş etti.

İki gün sonra yeni bir talimat geldi.

A.H., önce Ferhat Otomotiv’e, ardından F.Ç.’nin akrabası olan Y.M.’nın Mızrak Otomotiv’in önündeki araca ateş etti.

A.H., ifadesinde, 10 Ağustos 2024’te Esenyurt’taki Süper Boss Kafe’yi de kurşunladığını kabul etti.

A.H., ifadesinde, çete yöneticisi Engin Kaplaner’in “İstediğim yerlere saldırmazsan sana ve ailene zarar vereceğim” diye yazınca korktuğu için bu saldırıları gerçekleştirdiğini iddia etti.

R.I., 17 yaşında.

O da Azerbaycanlı.

İkamet adresi, Kağıthane.

İstanbul Emniyeti’ne ulaşan bir ihbarda şöyle yazıyor:

“Sanayi Mahallesi’nde Barış Boyun için tetikçilik yapanların başında Ozan Kaan Tozlu geliyor. Ozan, Yunanistan'da öldürüldükten sonra yerine Oğuzhan Duyku geçti. Oğuzhan’ın adamlarından Ümit Kaymaz ve Furkan Uygur, Nisan 2024’te Beşiktaş’taki Ferro Motors ve Auto Bank isimli galerileri keleşlerle taradı. Bu saldırıyı yapanlar arasında M.O.Ş., H.P. ve Azerbaycan’dan tetikçilik yapması için getirdikleri R.I. adındaki tetikçiler var. Bu adamlar Sapanca’da bungalovda saklanıyorlardı. Keleşlerle bungalovda fotoğraf çekip Instagram’da paylaşmışlardı. Sürekli işyerlerini kurşunluyorlar.”

İlk saldırı 30 Nisan 2024’te gerçekleştirildi.

Barış Boyun ile husumetli ‘Siirtli Naci’ diye bilinen uyuşturucu kaçakçısı Naci Yılmaz’la bağlantılı Beşiktaş’taki Cars Of Ferro’nun önündeki üç araca ateş edildi.

O gece saldırganların Kağıthane’de içinde dört kişi bulunan bir araçla buluştukları ve uzun namlulu tüfek aldıkları belirlendi. İkinci saldırı ise 31 Mart 2024’te Autobank Galeri’ye düzenlendi. İş yeri önündeki üç araç kurşunlandı.

R.I., sekiz ay tutuklu kaldıktan sonra bırakıldı.

Kız çocuğundan tetikçi devşirmek