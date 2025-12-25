Leyla Zana sloganları için DEM Parti'den suç duyurusu!

DEM Parti Hukuk ve İnsan Hakları Komisyonu, Eş Genel Başkanlar Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan adına siyasetçi Leyla Zana’ya yönelik küfürlü tezahüratlara ilişkin; Bursaspor taraftar gruplarından suç teşkil eden tezahüratlara katılan şahıslar, tezahüratları organize eden tribün liderleri ve amigolar, Bursaspor Kulübü yöneticileri, aynı fiilleri tekrar eden Ankaragücü taraftar grupları ve yönlendiricileri, karşılaşmada görevli hakem ve teknik kadrolar, müsabakalarda görevli TFF temsilci ve gözlemcilerinin de aralarında bulunduğu kişiler hakkında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulundu.

Leyla Zana sloganı için para cezası alan İYİ Partili vekilden Bursaspor'a bağış

“KADINLARA YÖNELİK ŞİDDETİ DOLAYLI BİÇİMDE MEŞRULAŞTIRIYOR”

Yapılan suç duyurusunda Leyla Zana’ya yöneltilen tezahüratların kesişimsel ayrımcılığın somut örneğini oluşturduğu ifade edilirken “Türkiye’de son yıllarda futbol alanında taraftar grupları ve teknik yöneticiler üzerinden üretilen kadın düşmanı söylem ve pratiklerin giderek yaygınlaştığı; futbolun görünürlüğü nedeniyle bu dilin toplumsal cinsiyet eşitsizliğini yeniden ürettiği açıktır.” denildi.

“Her gün kadınların erkek şiddeti sonucu yaşamını yitirdiği bir ülkede, kadın bir siyasetçiye yönelik sinkaflı ve aşağılayıcı tezahüratların futbolda görünür kılınması ve yaptırımsız bırakılması; toplumsal cinsiyet eşitsizliğini besleyen, kadınlara yönelik şiddeti dolaylı biçimde meşrulaştıran ve bu yapısal sorunu derinleştiren bir işlev görmektedir.” ifadelerinin kullanıldığı suç duyurusunda, “Şüphelilerin bu eylemleri, yukarıda işaret edilen suçların tümüne vücut vermekle beraber; toplumsal barışı bozmaya yönelik, halkın bir kesimini diğer kesimine karşı kışkırtan ve siyasi parti faaliyetlerini engellemeyi amaç edinen bir girişimdir” ifadelerine yer verildi.

"BİRLİKTE YAŞAMA İRADESİNE YÖNELİK AÇIK BİR SALDIRIDIR"

“Stadyum gibi kamusal bir alanda, binlerce kişinin önünde ve tribün liderleri aracılığıyla organize şekilde gerçekleştirilen bu fiiller; kadınlara ve Kürtlere yönelik ayrımcı, dışlayıcı ve nefret temelli dili normalleştirme amacına hizmet etmektedir. Bu yönüyle olay, yalnızca bireysel onur ihlali değil; toplumsal eşitlik ilkesine ve birlikte yaşama iradesine yönelik açık bir saldırıdır.” ifadelerine yer verilen suç duyurusunda, “Hakaret, görevi kötüye kullanma, nefret ve ayrımcılık, halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik veya aşağılama, suç ı̇şlemeye tahrik ile savcılıkça resen tespit edilecek suç fiillerini gerçekleştiren şüpheliler hakkında iddianame tanzimini talep ederiz." denildi.