Alev alev yanan hurda araçta kimsesiz yurttaş can verdi!

Yayınlanma:
Manisa'da park halindeki hurda araçta çıkan yangında, kimsesiz olduğu ve burada kaldığı öğrenilen 51 yaşındaki Murat Kaymaz yaşamını yitirdi.

Manisa’da park halindeki bir hurda araçta çıkan yangın can aldı. Yunusemre ilçesindeki Küçük Sanayi Sitesi’nde saat 02.30 civarında meydana gelen olayda, alevlerin fark edilmesi üzerine itfaiyeye ve sağlık ekiplerine haber verildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler yangını kontrol altına aldı.

KİMSESİZ OLDUĞU BELİRTİLEN YURTTAŞ YAŞAMINI YİTİRDİ

Yanan araçta yapılan incelemede, kimsesiz olduğu ve bir süredir hurda araçta barındığı öğrenilen 51 yaşındaki Murat Kaymaz’ın yaşamını yitirdiği belirlendi.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Kaymaz’ın günlük işlerde çalışarak geçimini sağladığı belirtildi. Kaymaz’ın ölümüne yol açan yangının çıkış sebebinin tespiti için soruşturma başlatıldı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

