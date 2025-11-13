Bakın Şahan'ı şikayet eden kimmiş? Her balkona havuz yapan müteahhit savcıya koştu!

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın ‘İmamoğlu çıkar amaçlı suç örgütü’ iddiasıyla hazırladığı iddianamede, yerine kayyum atanan Şişli’nin seçilmiş Belediye Başkanı Resul Emrah Şahan, “örgüt lideri adına alınan rüşvetlerde etkin rol oynamak” ile suçlanıyor.

İddianamede “bizden rüşvet istendi” diyenler ise DAP Yapı, Torunlar GYO, Medicana Hastanesi, Profilo AVM, Bomonti Abdi İbrahim gibi inşaat şirketlerinin sahipleri ile otel yapan Tansu Çiller…

Yani yıllardır Şişlililerin de şikayet ettiği, ‘imar rantı’ tartışmalarına konu olan rezidanslar iddianamede mağdur olarak yer aldı.

BU AĞIR İTHAMLA İLGİLİ NE TÜR DELİLLER SUNULUYOR?

İddiaların ana dayanağı etkin pişmanlıktan yararlanan, belediyeye bazı konularda sözleşmeli danışmanlık yapmış, inşaat şirketleriyle çalışan Şehir Plancısı Adem Altıntaş’ın ifadeleri. Bunun yanında kesilen imar cezaları, yapılan denetimler, statik projeye dair eksiklikleri gösteren uyarılar, yangın tedbirleri gibi mecburi standartlar, “rüşvet almak için gerekçe” olarak sunuluyor.

‘Delil’ diye gösterilen yegane somut belgeler ise istisnasız her belediyenin aldığı, yasalara aykırı olmayan ‘bağışlar.’ Bunlar da meclis kararları ile kayıt altına alınmış, ne olduğu (nakit, kreş ve park yapımı vs.) açık açık yazılmış, bağışı yapanın resmi başvurusunun da olduğu konular.

Şahan ile ilgili ise doğrudan bir “rüşvet” beyanı bulunmuyor. Dolaylı anlatımlar söz konusu. Hatta konuların çoğu onun başkan olmadığı zamana ait.

Öyleyse müteahhitlerin esas derdi ne?

Hepsini resmi belgeler üzerinden tek tek inceleyeceğim. Ama öncelik DAP Yapı’da.

Zira, gündeme geldiği günden beri Şişli’de hemen herkesin karşı çıktığı bir projeye sıkıntı çıkardığı için Şahan’ı suçluyor.

Proje geçen aylarda da gündeme gelen ve büyük tepki toplayan her balkonuna havuz yapılmış şu meşhur Nişantaşı Koru rezidansı.

Her balkonuna havuz yapılan rezaletin perde arkası! Buna nasıl izin verildi?

Burası Teşvikiye Mahallesi’nde yer alan Marmara Üniversitesi’ne ait bir kampüstü. Bölgenin elde kalmış tek yeşil ve boş alanıydı. Ayrıca deprem toplanma bölgesiydi. Bir kısmı Ihlamur Kasrı’na komşu olması dolayısıyla da koruma altındaydı. 2016’da TOKİ’ye devredildi. Ve Emlak GYO tarafından ihaleye çıkarıldı. DAP Yapı satın aldı.

2018’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı imar planı rezaletleri başladı. Bölgenin imar statüsü ‘üniversite eğitim alanı’ olmaktan çıkarılıp konut ve ticaret alanına çevrildi. En fazla 6 katlı binalar varken, DAP Yapı’ya 10 kat izni verildi. Ihlamur Kasrı’ndan dolayı koruma altında olan bölümün de statüsü değiştirildi. Mahalleli davalar pek çok dava açtı, eylemler yaptı. DAP Yapı onları da hakaretten mahkum ettirdi.

Ve proje bittiğinde gören dehşete düştü. Çünkü her balkonuna havuz da yapılan bu ultra lüks konutların satış fiyatı bugün 250 milyon liraya kadar çıkıyor.

İşte Resul Emrah Şahan ile ilgili şikayetçilerden birisi DAP Yapı. Konu da tam olarak bu proje.

Savcının iddianamesinde DAP Yapı’nın sahibi Ziya Yılmaz’ın, Nişantaşı Koru Projesi'ne inşaat ruhsatı alabilmek için çalışanı Uğur Kemal Gökbulut'un şüpheli Şahan ile görüşmesini sağladığı, Şahan'ın da Gökbulut'u ruhsattan sorumlu belediye başkan yardımcısı Engin Polat'a yönlendirdiği ileri sürülüyor.

Şahan görüşmüyor. Lakin savcı bunu iddianameye şöyle yazıyor: “Şüpheli Şahan'ın örgütsel gizlilik ve güvenlik ilkeleri kapsamında maddi talepleri kimseyle doğrudan konuşmadığı, birebir görüşmekten imtina ettiği, Gökbulut'tan belediye adına yapılacak sözde tesis için 2 milyon 950 bin lira verilmesinin Polat aracılığıyla talep ettiği…”

PEKİ GERÇEKTE NE OLDU?

Dap Yapı, her balkonuna havuz yaptığı proje için 29 Nisan 2024 günü iskan başvurusu yaptı. Yasaya göre ilgili kurumlarla yazışmalar başladı. Şişi Yapı Kontrol Müdürlüğü’nün yazdığı yazılara gelen cevaplar 2025 yılında tamamlandı. Zaten DAP Yapı da Borsa İstanbul’a, 11 Mart 2025 günü açıklama yaparak iskanının alındığını resmen duyurdu.

İşte esas mesele bu. DAP Yapı tıpkı kamusal alanın imar rantına kurban edilmesine karşı çıkan mahalleliyi dava ettiği gibi, İBB soruşturmasını fırsat bilip Resul Emrah Şahan’ı da ‘rüşvetle’ suçladı.

Oysa resmi evraklara bakıldığında belediyenin aslında görevi gereği yapması gereken denetimleri ve uyarıları yerine getirdiği anlaşılıyor.

Nitekim 4 Temmuz 2024 tarihinde hem DAP Yapı’ya hem de projedeki ortağı Emlak Konut GYO ile yapı denetiminden görevli Üççınar Yapı Denetim şirketine, yapıda kompartmandan kaynaklı eksiklikler olduğundan, İBB İtfaiye Daire Başkanlığı’ndan görüş alınması gerektiği bildirildi.

Ayrıca Yıldız Teknik Üniversitesi, “binaların yangından korunması hakkındaki yönetmelik” doğrultusunda bir teknik rapor hazırladı. Projede ciddi eksiklikler bulundu. Bunlar şirkete iletildi. Daha sonra üniversitenin yaptığı denetim sonucu hazırlanan rapor da 14 Ocak 2025 tarihinde belediyeye sunuldu. Rapor doğrultusunda İmar ve Şehircilik Müdürlüğü yerinde inceleyerek mekanik ve elektrik yönünden yapının tamamlandığını tespit etti. Karar da 17 Ocak 2025 tarihli yazı ile yapı kontrol müdürlüğüne bildirildi.

Nihayetinde tüm işlemler tamamlandıktan sonra belediye 10 Mart 2025 tarihinde iskan belgelerini düzenledi. Belediyenin bu resmi yazışmaları ve raporları, DAP Yapı’nın “rüşvet almak için iskan geciktirildi” iddiasını boşa düşürüyor.

Buna rağmen DAP Yapı ‘rüşvet’ iddiasıyla alakalı somut bir kanıt sunuyor mu?

Tek sunabildiği bir ‘bağış’ başvurusu.

Belediyenin resmi yazışmalarından ona da bakalım…

DAP Yapı, Şişli Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü’ne 7 Mart 2025 tarihli bir dilekçe veriyor. Dilekçe ekinde 6 Mart 2025 tarihli ve 14328 No'lu noter onaylı olarak kendi terk ettikleri 10.000 m2’lik bir park alanını bedelsiz yapmayı taahhüt ediyor. Ama şirket daha sonra bir dilekçe daha verip parkı yapmaktan vazgeçtiğini belediyeye iletiyor.

Buradaki tarihlere bakıldığında buna rağmen iskan izinlerini belediyenin verdiği anlaşılıyor.

Kısaca DAP Yapı’nın iddianamedeki mağduriyeti böyle.

Diğer müteahhitlerin iddialarına karşın belediyenin resmi evraklarında nelerin olduğunu, tek tek incelemeye devam edeceğim…