Guendouzi İstanbul'a geldi: İnişi olay oldu, yer yerinden oynadı

Fenerbahçe'nin dünyaca ünlü yıldızı Matteo Guendouzi İstanbul'da! Sarı Lacivertlilerin tarihine geçecek transfer büyük ses getirdi. İstanbul'daki fırtına nedeniyle de Guendouzi'nin uçağının zorlu inişi dikkat çekti.

Fenerbahçe, ara transfer döneminde büyük bir hamle yaparak Lazio’nun Fransız orta saha oyuncusu Matteo Guendouzi’yi kadrosuna kattı.
Guendouzi’nin transferi 30 milyon Euro karşılığında gerçekleşti ve bu rakam kulüp tarihine geçti.
Fransız yıldız ile 4.5+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

İSTANBUL'A GELİŞİ OLAY OLDU

Guendouzi’yi taşıyan uçak, bugün saat 14.10’da İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na iniş yaptı.
İstanbul’u etkisi altına alan şiddetli fırtına nedeniyle uçak piste güçlükle indi.


Fenerbahçeli taraftarlar, yeni transferi karşılamak için havalimanına akın etti.
Guendouzi ailesiyle birlikte geldi; yanında 6 bavul ve 4 çanta dolusu eşya dikkat çekti.

Guendouzi’nin ilk görüntüsü ortaya çıktı: Fenerbahçe taraftarı uçağı takibe aldıGuendouzi Galatasaray maçında oynayacak mı?

KARİYER GEÇMİŞİ

  • Futbola Paris Saint Germain altyapısında başladı.
  • Ardından Lorient, Arsenal, Hertha Berlin, Marsilya ve Lazio formalarını giydi.
  • Avrupa’nın üst düzey liglerinde tecrübe kazanan, dinamik ve mücadeleci bir orta saha olarak biliniyor.

Guendouzi'nin uçağa biner binmez ilk isteği şaşkına çevirdi: Galatasaray detayıGuendouzi'nin uçağa biner binmez ilk isteği şaşkına çevirdi

PERFORMANSI

  • Bu sezon Lazio formasıyla 16 maçta görev aldı.
  • 2 gol ve 1 asist katkısı sağladı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

