Her balkonuna havuz yapılan rezaletin perde arkası! Buna nasıl izin verildi?

İstanbul’un en değerli yerlerinden olan Teşvikiye Mahallesi’ne yapılan ve her bir katta havuzun bulunduğu lüks konutlar büyük tepki çekti. DAP Yapı’nın inşa ettiği ‘Nişantaşı Koru’ sitesinde havuzlu dairelerin fiyatı 250 milyon lirayı buluyor.

Peki, normalde havuz inşası için bile ciddi izinler gerekirken her kata havuz yapan DAP Yapı’nın bu rezaletine kimler göz yumdu, izin verdi?

Aslında Teşvikiye Mahallesi sakinleri bu projeye karşı yıllarca mücadele ettiler. DAP Yapı bir çok kişiye ‘hakaret davaları’ açtı. Ve nihayet pandemi dönemini fırsat bilip Nişantaşı Koru sitesini bitirdi. Ancak olay bununla sınırlı değil. Bu iş tepeden tırnağa bir rezaletler zinciri.

O ARSA ÜNİVERSİTENİNDİ

Burası Marmara Üniversitesi’ne ait bir kampüstü. Büyük bir yeşil alana sahipti. Ayrıca bir kısmı Ihlamur Kasrı ile sınır olmasından dolayı koruma alanı içindeydi. Üzerine bölgenin tek deprem toplanma alanıydı.

İşte bu milyar dolar değerindeki rant kaynağı önce bir protokol ile üniversitenin elinden alındı. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü, Maliye Bakanlığı, Milli Savunma Bakanlığı ve TOKi arasında 2016 yılında imzalandı.

O dönem 15 Temmuz darbe kalkışmasının yaşandığı karışık günler, DAP Yapı’ya bu rantı vermek için fırsat görüldü. Çünkü şehir merkezindeki askeri alanlar Emlak GYO ve TOKİ’ye devredilmeye başlandı.

BÖLGENİN EN DEĞERLİ ARAZİSİ NASIL SATILDI?

İşte Marmara Üniversitesi’nin “eğitim birimlerinin aynı yerde olması” bahanesi ile en değerli arazisi, Milli Savunma Bakanlığı’nın Maltepe’deki Kenan Evren Kışlası içindeki arazi ile takas edildi.

Üniversitenin arazisi daha sonra TOKİ’ye devredildi. TOKİ de hale ile araziyi 1.7 milyar liraya DAP Yapı’ya sattı. Emlak GYO-DAP Yapı ortaklığında burası inşa edildi.

DAP YAPI'YA 10 KAT İZNİ ÇIKTI

Ardından 2018’de Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın hazırladığı imar planı rezaletleri başladı. Bölgenin imar statüsü ‘üniversite eğitim alanı’ olmaktan çıkarılıp konut ve ticaret alanına çevrildi.

Bölgede en fazla 6 katlı binalar varken, DAP Yapı’ya 10 kat izni verildi. Ihlamur Kasrı’ndan dolayı koruma altında olan bölümün de statüsü değiştirildi. Projede kağıt üzerinde geniş bir yeşil alan ve park bırakılması gerekirken orası da küçültüldü. Deprem toplanma alanı olmasını ise kimse umursamadı.

Kısaca ne deprem korkusu ne milyonlarca insanın ev kirasıyla boğuşması ne de eğitim umurlarında olmadı. DAP Yapı büyük bir vurguna imza attı.