Laleli Çamaşırhanesi -3- Videoya çektiler: ‘Cırt’ sesi geldikçe bağırıyor! “Maşallah, Maşallah!..”

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın soruşturduğu, Laleli merkezli son yılların en büyük kara para aklama ağına dair dosyayı incelemeyi sürdürüyoruz…

Onlarca şirkete ve ödeme kuruluşuna el konulan olayın özeti şöyle:

2018 sonrasında Denizbank, Golden Global Yatırım Bankası ile Şekerbank’ın (soruşturma dosyasında adları verilenler) POS cihazları kullanılarak, Libya ve Irak’a ihracat yapılmış gibi gösterilerek, şüpheli bir para trafiği hattı kuruldu. 2025’e kadar milyarlarca doların bu hattan akıtılıp, Laleli merkezli sayısı yüzleri bulan bir şirket ağı vasıtasıyla sisteme sokulup aklandığı ileri sürülüyor.

ABD bankacılık sistemi ile Libya yaptırımlarının delindiği iddiasıyla olayı ‘suç gelirlerinin aklanması’ sayıyor.

Çünkü, Türkiye’nin 2021 yılında ‘gri listeye’ alınmasının ana sebeplerinden birisi buydu. OECD’ye bağlı Mali Eylem Görev Gücü (FATF) toplantısında, emlak ve değerli maden ticaretinde sıkı denetim talep edildi. Kara para aklama soruşturmalarının artırılması istendi.

MASAK da 2023’te, bankalar için yeni bir ‘şüpheli işlem bildirimi’ rehberi hazırladı. Rehberde yer alan şu madde özellikle önemli:

“Kredi kartı müşterilerinin sürekli olarak dikkat çekici tutarlı nakit para çekimleri yapması, kredi kartlarının altın gibi nakde tahvili kolay olan kıymetli malların alışverişinde sürekli ve sıra dışı kullanılması…”

İşte ‘Laleli çamaşırhanesi’ tam olarak bu ‘şüpheli ticaret’ üzerine kuruldu: POS’larla tonlarca hayali altın satışı!

Yani İstanbul Altın Rafinerisi de dahil Kapalıçarşı kuyumcularına, Fatih’teki döviz bürolarına yaz aylarından beri yapılan seri operasyonların arkasında, ABD’nin baskısı bulunuyor.

***

Araştırma dosyamızın bugünkü bölümünde ihracatın hayali olduğunu gösteren bazı delilleri yayınlıyoruz.

Libya’ya uçakla gönderilen POS cihazlarından dakikalar içinde çok sayıda işlem yapıldığı görülüyor. Kartlar ve POS’lar yan yana dizilmiş halde. Makineden ‘cırt’ sesi geldiği anda “Maşallah, Maşallah” diye bağrışmalar duyuluyor:

****

****

Bu POS’lardan çıkan yüzlerce slip incelendiğinde manzara daha da netleşiyor.

Mesela; Laleli’de küçük bir şirkete ait POS işlemlerine bir bakalım:

Tek bir POS’tan, tamamı Libya vatandaşlarına ait farklı banka kartları ile 20 Mayıs 2023 günü, saat 12:12’de ilk çekime başlanıyor, saat 14:20’ye kadar iki saat içinde yüzlerce işlem yapılıyor.

Bu şirket 22, 23, 24 ve 25 Mayıs’ta da aynı şekilde POS’tan mal satmış gibi çekim işlemini tekrarlıyor. Kartların üzerindeki isimler farklı ancak aynı tutarlarda defalarca çekim yaptığı anlaşılıyor.

Şu slipler de ‘gün sonu raporları’nı gösteriyor. Kayıtlara bakılırsa şirket 5 gün içerisinde Libyalılara yarım milyon dolarlık mal satmış:

Ne var ki, savcılık dosyasında yer alan uzmanların hazırladığı raporlarda, bir yıl içinde şirketlerin cirosunun 17 kat kadar artması, aynı tutarlı art arda işlem yapılması, şirketlerin hemen ertesi günü bankaya gidip parayı yüksek komisyon ödeme pahasına nakit çekmesi, “hayatın olağan akışına aykırı” olarak değerlendiriliyor.

Örnek verdiğimiz şirket yabancı kartların kullanıldığı POS cihazı ile tüm yıl boyunca yalnızca birkaç hafta işlem yaptı. Buna rağmen bu işlemler tüm satışların yüzde 95’ine yakınını oluşturdu.

Böyle sayısı yüzleri bulan şirketin işin içinde olduğu ‘Laleli çamaşırhanesi’nin 2018’den beri durmaksızın çalıştığı hesaba katılırsa, para trafiğinin tahminlerin ötesinde olduğunu söylemek lazım. Soruşturma dosyasına giren resmi raporlara göre, şimdilik bir operasyonda 47 milyar lira, bir başkasında 112 milyar liralık şüpheli işlem tespit edildi.

Ancak Libya’nın iddiası ülkeden en az 20 milyar dolarlık rezervin kaçırıldığı yönünde. BDDK ve MASAK’a yapılan ihbarlara bakıldığında ise ‘kara listede’ yer alan şirketlerin toplam cirosu 8 milyar dolar.

***

POS işlemleri ve slipler dosyadaki ana deliller arasında. Zira, slipler bankacılık kurallarına uygun değil. Ne üzerlerinde bankaların adı yer alıyor ne de ticaret yaptığı iddia edilen şirketlerin adresleri tam olarak yazılı. Adres diye ilçe ve cadde verilmiş. Bina, daire yok!

Daha vahimi, POS’ların yazılımına müdahale edildiği de ileri sürülüyor. Bu ancak bankalardan yapabilecek bir işlem. Günlük limitler de 1 milyon dolara kadar artırılmış.

Tüm bunlar soruşturma sonucunda ortaya çıkacak elbette.

Dosyayı incelemeye devam edeceğiz. Özellikle bankalara soracağımız çok soru var çünkü…