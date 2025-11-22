İddianamedeki ‘sır’ avukat: Baskı kurdu tehditle ifademi organize etti

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın hazırladığı İBB iddianamesinde bir avukatın ilişkileri ve ‘iş yapma tarzı’ dikkat çekici. Avukat Selcen Akar, etkin pişmanlıktan yararlanan bazı kişilerin savunmasını üstlendi. Ancak Akar’ı daha önce hiç tanımadığını söyleyen kimi itirafçılar, onun üzerlerinde baskı kurduğunu, tehditte bulunduğunu ve ifadeleri organize ettiğini ileri sürdüler.

İddianamede ismi bazı yerlerde ‘Selcan’ olarak da yazılan bu avukat niye dikkat çekici?

Başsavcı Akın Gürlek’in 1 Eylül’de gazetecilere yaptığı bir açıklamayı hatırlayalım hemen.

Gürlek, “itirafçı olmak isteyen bazı isimlere özellikle İBB avukatlarınca baskı yapıldığını ve söz konusu avukatların tutuklandığını” söylemişti.

Dolayısıyla Gürlek’in hazırladığı ve yaklaşık 3 bin 800 sayfalık iddianameye de aynen giren Akar için ileri sürülen ‘baskı, tehdit’ vb. iddiaları için bir soruşturma açılıp açılmadığı merak konusu.

İlginç ilişkilere sahip olduğu anlaşılan bu avukat, bakın iddianamede nasıl geçiyor…

‘BANA BASKI KURUP TEHDİT ETTİ’

Başsavcısı Gürlek, İBB operasyonunu ilk öğrenen kişinin iş insanı Murat Kapki olduğunu kamuoyuna açıklamıştı.

Soruşturma sırasında operasyondan yaklaşık 3 ay önce mal varlıklarını iktidara yakınlığıyla bilinen bir iş insanına geçirdiği tespit edilen Kapki’nin kuzeni Berat Kapki de tutuklandı. Berat Kapki, hazırlık soruşturması sırasında savcılığa yaptığı başvuruyla beraber etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak tahliye edildi.

İddianamedeki bilgi ve belgelere göre Berat Kapki, 23 Haziran 2025’de tarihinde etkin pişmanlık kapsamında savcılıkta ‘avukatsız’ olarak verdiği ifadesinde, “gözaltındayken kendisine gelen Avukat Selcen Akar’ın emniyetteki ifadesini organize ettiğini” öne sürdü.

Berat Kapki’nin iddianamedeki anlatımı şöyle:

“Bana ‘kendisinin Feyza Kapki ve Serkan Balbal tarafından gönderildiğini’ söyledi. Hiçbir şey bilmediğimi, sadece para çektiğimi söyleyebileceğimi söyledi. Bunları söylemem için bana baskı kurdu, hatta tehdit etti. Ferko isimli iş yerine ve Murat Kapki'ye ait Acankent'te bulunan villaya götürdüğüm valizlerin içinde kuru temizlemeden gelen giysiler olduğunu söylememi tembihledi. Halbuki bu valizlerin içleri para doluydu.

Gözaltındayken Şeyhmus Sarıboğa'nın, Güngör Gürman'ın ve benim ifademi Selcen isimli avukat organize etti. Amacı Şeyhmus Sarıboğa'nın serbest bırakılmasını sağlayarak şirketlerdeki işlerinin devam ettirilmesiydi. Bu sebeplerden dolayı avukatlara güvenmediğim için bu ifademi avukatsız olarak vermekteyim.”

Berat Kapki’nin eşi şüpheli Elif Kapki de 26 Haziran’da savcıya verdiği ifadede Avukat Akar hakkında şunları söyledi:

“Bizim İBB ile alakamız olmaması sebebiyle gönderilen avukatın yardım talebini kabul etmedik. Bir müddet sonra beni Selcan Akar isimli avukat arayarak ‘Feyza Kapki ve Serkan Balbal'ın kendisini gönderdiğini şu an Vatan Emniyet’e gittiğini, Berat'a güzel bir ifade hazırlayacağını’ söyledi. Eşim tutuklamaya sevk edilince Avukat Akar tekrardan beri arayarak ‘dosyada başka birinin avukatlığının yaptığını çıkar uyuşmazlığı nedeniyle Sulh Ceza'daki duruşmaya kendisini giremeyeceğini bir arkadaşının gireceğini’ bana söyledi.”

‘YANLIŞ İFADE VERMEME SEBEP OLDU’

Savcılık ifadesinde etkin pişmanlık kapsamında ifade verenlerden birisi de Murat Kapki’nin çalışanı Güngör Gürman.

Gürman’ın İBB soruşturması çerçevesinde iddianameye yansıyan ifadesinde de yine Avukat Akar’ın yer alması dikkati çekti. Gürman vereceği ifadeyi Avukat Akar’ın organize ettiğini ileri sürdü.

Gürman’ın “Benim yanlış ifadeler vermeme neden oldu” dediği ve iddianamede yer alan ifadesi şöyle:

“Avukat Selcen Akar yanıma gelerek bana ‘Kapki ailesinin avukatı olduğunu’ söyledi. Berat Çağrı Kapki, Şeyhmus Sarıboğa ve benim avukatlığımızı yapacağını söyledi. Ayrıca Murat Kapki'nin eşi olan Feyza Kapki'nin ifadelerde ‘Güngör Bey, Şeyhmus'u öne çıkarmasın, Şeyhmus'u para ve çanta ilişkilerine sokmasın, Berat Kapki hakkında da bankaya gidip geliyordu desin’ dediğini söyledi. Ben de ‘Neden Şeyhmus'u koruyorsunuz?’ diye sorduğumda bana ‘Şeyhmus'un BFK Şirketi'nin yarı ortağı olduğu için işleri yürütmesi adına onun serbest kalması gerektiğini’ söyledi. Avukat Selcen Akar, bahsetmiş olduğum ben dahil üç şüphelinin vereceği beyanı tamamen kendisi kurgulayarak organize etti. Bu suretle benim aslına uygun olmayan yanlış ifadeler vermeme sebep oldu.”

AVUKATI İTİRAFÇI BALBAL ÖNERMİŞ

İddianameye göre Avukat Akar, aynı zamanda etkin pişmanlık kapsamında ifade veren oyuncu Serkan Balbal’ın da avukatı. Balbal iddianameye giren savcılık sorgusunda Akar ile ilgili şunları söyledi:

"Selcen Akar benim şu an devam etmekte olan boşanma dava avukatımdır. Şeyhmus Sarıboğa, Güngör Gürman ve Berat Kapki'ni gözaltına alındıkları gün Murat Kapki'nin eşi Feyza Kapki beni arayarak dosya kapsamında menfaat çatışması olmaması için farklı avukatlar görevlendirilmesi gerektiğinden benden bir tanıdığım avukat olup olmadığını sordu. Ben de Selcen Akar'ın adını verdim."

ADEM SOYTEKİN’İN DE AVUKATI ÇIKTI

İddianamede, mayıs ve haziran aylarında alınan şüpheli ifadelerinde hakkında “baskı” ve “ifade yönlendirme” gibi iddialar ortaya atılan avukat Selcen Akar’ın, aynı zamanda itirafçı konumundaki Adem Soytekin’in kasım ayında savcılığa verdiği son ifade de hazır bulunduğu ortaya çıktı.

Daha önce etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak tahliye edilen ancak ifadeleri “tutarsız” olduğu gerekçesiyle kasımda savcılık talebi doğrultusunda mahkemece yeniden tutuklanan Adem Soytekin’in, 4 Kasım’da verdiği ve iddianamede yer alan ifadesinde şu cümle yer aldı:

“Etkin pişmanlık yolunda tekrar tutuklanmama sebep olduğunu düşündüğüm eksik hususları huzurunuzda bulunan Avukat Selcen Akar eşliğinde anlatmak istiyorum.”

“SÖYLENMEMESİ GEREKENLER VAR”

Öte yandan, itirafçı iş insanı Adem Soytekin’e bağlı hareket ettiği ve Soytekin’e ait şirketlere gelen paraların kontrolünü sağladığı öne sürülen şüpheli Serpil Altıntaş’ın materyal inceleme raporunda da Avukat Akar’ın mesajları İBB iddianamesinde yer aldı.

Söz konusu rapora göre, Avukat Akar, şüpheli Altıntaş’a gönderdiği mesajlarda “Sende bir görüş Adem beyle (Adem Soytekin) Bülent beyin söylemesi ya da söylememesi gereken neler var” ve “Genel müdür adam onu zorlayacaklardır” dediği anlaşıldı.

Savcılık iddianamede bu raporu da göz önünde bulundurarak şu değerlendirmeyi yapıyor:

“Söz konusu mesajlardan anlaşılacağı üzere soruşturma dosyası kapsamında ifadesine başvurulacak ya da gözaltına alınacak şahısların beyanlarında söylemesi ya da söylememesi gerekenleri konuştuklarına dair görüşmelerin olduğu, devam eden incelemede materyalin resimler kısmında ASOY GROUP unvanlı firmanın ajanda kağıdına yazılı soruşturma dosyası kapsamında yapılacak olan operasyonlar ya da işlemlere yönelik ne tür tedbirlerin uygulanması yönünde yazıların olduğu değerlendirilmiştir.”