Yarısı Polonya’daki şirketten alınıyor: Hissedarı bakın kim? İthal etten AKP’li yönetici çıktı

Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) Avrupa’da hangi şirketlerden et ithal ettiği ve bu etlerin iç piyasaya kimlerin üzerinden sürüldüğü ilk kez halktv.com.tr’nin araştırmasıyla ortaya çıkmıştı.

Şimdi de bu şirketin arkasındaki isimleri açıklıyoruz.

***

2023’ten bugüne kadar ESK’nın yaptığı karkas et ithalatına dair sözleşmeler incelendiğinde, bir şirket özellikle dikkati çekiyor.

Bu şirket Polonya’daki, Polonia Beef. Son 4 yılda Avrupa’dan yapılan et ithalatının miktarı 93 bin ton. Ödenen para ise TL bazında 20.8 milyar lira. Alınan etlerin yüzde 51’i ise Polonia Beef’ten yapıldı. Yani ithalat tek bir şirkete bağımlı.

İthal eti kimler paylaşıyor? halktv.com.tr şirket şirket ortaya çıkardı

Peki nasıl bir şirket Polonia Beef?

Polonya ticaret sicil gazetesine göre 19 Eylül 2019 yılında kuruldu. Aslında inşaattan lojistiği kadar pek çok alanda yatırımları olan bir sermaye grubunun portföyünde yer alıyor.

Yönetim kurulu Başkanı, Slwester Maciej Wozniecki. Yönetimde yer alan isimler ise şöyle: Wojciesch Kosciesza, Jaroslaw Tomasz Urbanski ve Zbigniew Banasiak.

(Polonia Beef ile Polonia Beef Farm’ın hissedarları ve yönetimi aynı)

Hisselerin yüzde 48,8’i başkana ait. Şirkete ikinci büyük hissedar ise Mart 2025’te girdi. Hisselerin yüzde 20’sini satın alan isim Okan Ataş.

Daha öncesinde et sektörü ile bir ilişkisi görünmüyor. Polonya’da Bodom isimli bir şirketin yüzde 51 sahibi. Bir de Ecolines Car adlı araç kiralama ve lojistik şirketinin yönetiminde yer alıyor. Buradaki ortakları Turgut Özgen ve İmik ailesi.

Türkiye’nin et ithalatının patladığı bir dönemde bu sektöre de yüklü yatırım yağması dikkat çekici.

Ancak Polonia Beef’le ilişkili bir başka isim daha da dikkat çekici. Bu kişi Tunç Et’in sahibi ve aynı zamanda Kırmızı Et Üreticileri Merkez Birliği Başkanı olan Bülent Tunç’un oğlu Halil Efe Tunç. 2025 yılının başında AKP Gençlik Kolları MKYK’sına seçilen en genç isim.

Tunç, Türkiye’nin doğrudan ithalat yaptığı Polonia Beef’in bir iştiraki olan Polonia Beef Farm’ın hissedarları arasında bulunuyor.