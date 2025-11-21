Mehmet Tezkan

Öcalan mahkumdu ‘muhatap’ olacak

Meclis heyeti İmralı’ya giderse ne olacak sorusunun tek cümlelik yanıtı şu:

Öcalan mahkumdu artık muhatap olacak…

Öcalan’ın Meclis heyeti gelsin diye diretmesinin hatta tutturmasının nedeni bu… Belki de süreç yürümez PKK kendini fesih etti ama bu ortamda militanlar silah bırakmaz diye rest çekti…

Bilemiyoruz…

Öcalan’ın ısrarcı olmasının nedenini anlıyorum… Aradan DEM heyetini çıkarmak istiyor. Aradan MİT’i çıkarmak istiyor. Doğrudan Meclis’le muhatap olmak istiyordur…

İmralı’ya giden milletvekillerinden ne isteyeceği de belli… Sürecin hızlanması için bir an önce ‘umut hakkı’ yasasını çıkarın diyecektir.

Yani adada özgür olmak istiyor. İmralı’nın sınırlarından çıkmamak kaydıyla istediği kişilerle rahat rahat istediği kadar konuşmak istiyor. Taleplerini, mesajlarını denetlenmeden örgütüne iletmek istiyor…

DEM yöneticilerinin demeçlerinden anladığımız kadarıyla Öcalan’ın olmazsa olmaz koşulu bu..

Peki Bahçeli’nin ısrarcı olması neden?

Öcalan’ın talebini yerine getirerek sürecin önünü açmak niyetinde olduğu belli… Söylediklerinin altını bir kez daha çizmek istiyorum:

"Şayet Meclis’te kurulan Komisyon bu çerçevede karar alamazsa, hiç kimse bu ziyarete yanaşmazsa, herkes üç maymunu oynamanın merakında ısrar ederse, açık açık söylüyorum, alırım yanıma üç arkadaşımı, kendi imkanlarımızla İmralı’ya gitmekten gocunmam, çekinmem, bir masa etrafında yüz yüze gelmekten de imtina etmem. Karanlıkta göz kırpmam, ipe un sermem, söyleyeceğim ne varsa mertçe, özgüven içinde muhatabımın gözünün içine baka baka söylerim."

Akla gelen ilk soru şu…

Öcalan’ın söyleyeceği belli de Bahçeli Öcalan’ın gözünün içine baka baka ne söylenmesini istiyor?

İmralı’daki görüşme mutlaka kayıt altına alınarak çekim yapılarak devletin kaydına girecektir. Bu tartışılmaz merak edilen şu… Görüşmede kimin ne söylediği medyaya yansıyacak mı? Öcalan’ın talepleri açıklanacak mı? Fotoğraflar yayınlanacak mı? Kamuoyu ile paylaşılacak mı?

Hayır gizli kalacak deniliyorsa, hatta heyette yer alan milletvekillerinin adı bile duyurulmayacaksa, Komisyon heyeti denilip geçiştirilecekse bu toz bulutuna ne gerek vardı diye sorulabilir?

Böyle olmasını, partilerin tavrını net biçimde ortaya koymasını Bahçeli değil Öcalan istedi. Heyet iki/üç milletvekilinden oluşmayacak… Her partiden bir milletvekilinin katılımı sağlanacak. Böylece Öcalan’ın mahkumluktan muhataplığa geçmesi tüm partilerce onaylanmış olacak…

Böylece İmralı yolu açılacak…

İmralı yolu su yolu olacak…

