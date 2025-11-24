İthal ette skandal bitmiyor: Sığırlar da hep aynı şirketten alınmış!

İlk olarak ithal etin kimden alınıp kimler aracılığı ile iç piyasaya sürüldüğünü anlatmıştık. İkinci yazıda ise ithal edilen etin yarısının alındığı Polonyalı şirketin hissedarlarından birisinin, AKP Gençlik Kolları yöneticisi olduğunu ortaya çıkarmıştık.

Şimdiki konumuz et fiyatlarını düşürmek adına yapılan kesimlik canlı sığır ithalatında...

Yerli üreticiyi en fazla vuran politikaların başında, canlı hayvan ithalatı geliyor. Özellikle Orta Avrupa’dan yapılan kesimlik canlı sığır ithalatına baktığımızda, yine karkas et ithalatında yaşanan skandalın aynısını görüyoruz.

Ticaretin bir tarafında kamu kaynağını yerli üreticilerin lehine kullanması gereken bir kamu işletmesi olan ESK duruyor. Diğer tarafta ise ‘yabancı görünümlü yerliler!’ Üstelik bu yerli et tüccarları ve besiciler kamuoyuna yaptıkları açıklamalarda ithalatı kıyasıya eleştiriyorlar.

İşte size çarpıcı bir örnek…

ESK, 2023 yılı içinde sığır ithalatı için 5 adet sözleşme imzaladı. Toplam 13 bin baş kesimlik sığır aldı. Karşılığında ise 22 milyon 535 milyon Euro ödedi.

İlk yapılan sözleşme ve Çanakkale’de kurulan şirket

Sözleşmelerin tamamı aynı şirketle imzalandı. Bu şirket, Macaristan’da bulunan Koletich Laszlo Attila EV. Sahibi Koletich Laszlo Attila.

Ne var ki, şirket aslında yerli ve milli! Çünkü Koletich Laszlo Attila önce 2018’de, Çanakkale’nin Gelibolu İlçesi’nde Osman Kuş ile ortak Livestock Turkey Trade Hayvancılık’ı kurdu. Hemen bir yıl sonra da aynı isimler bu sefer Macaristan’da Livestock Agent Hungary adlı şirketi kurdular.

Ve Türkiye’ye kesimlik sığır ithalatına başladılar…

2019’da aynı isimlerin Macaristan’da kurduğu şirket

ESK ile ilk sözleşme 13 Ocak 2023’te imzalandı. 2500 baş sığır alındı. Ödenen para 4 milyon 60 bin Euro. İkinci sözleşme 1 Mart 2023 tarihli. Macaristan, Çekya, Slovakya menşeli 2000 baş kesimlik sığır için 3 milyon 500 bin Euro ödendi.

Üçüncü sözleşme 11 Nisan 2023 günü imzalandı. Aynı ülkelerden getirilen 2500 baş sığır için ödenen para 4 milyon 375 bin Euro. 18 Mayıs 2023 tarihli dördüncü sözleşmenin kapsamı 2000 baş ve ödenen para da 3 milyon 500 bin Euro. 8 Eylül 2023’teki son sözleşme ile 4 sevkiyatta getirilen 4000 baş sığıra da 7 milyon 100 bin Euro ödendi.

Et ithalatının neresini tutsanız bir skandal elinizde kalıyor. Vatandaşın ancak vitrinden izleyebildiği et aşırı karlı bir ticarete dönüşmüş vaziyette. Fiyatları dengelemek adına patlayan ithalat ise tüccarların karını daha da artırmak dışında bir işe yarıyor mu, siz karar verin!

Et ithalatını incelemeye devam edeceğiz…