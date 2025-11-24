Suriyeli sahte avukat, sahte pasaport satıyor

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’ya bakarsak, Esad’ın devrildiği 8 Aralık 2024’ten bu yana 550 bin Suriyeli ülkesine geri dönmüş.

Yerlikaya, dokuz yılda geri dönen Suriyeli sayısının 1.290.000 olduğunu iddia ediyor.

Neredeyse “Hiç Suriyeli kalmadı” diyecek, Yerlikaya.

Oysa Türkiye, kimi Suriyeliler için suç cenneti olmaya devam ediyor.

Misal, Bursa’da yürütülen soruşturmada bir Suriyelinin bırakın dönmeyi, misafir olduğu ülkemizde kendisini avukat diye tanıtarak, sahte Hollanda pasaportu ve sahte Hollanda kimlik kartı sattığı ortaya çıktı.

Yine Türkiye’de rüşvetten ceza alan, ‘yabancı terörist savaşçı’ koduyla sınırdışı edilen bir Suriyeli, kaçak şekilde geri döndüğü Bursa’da ‘hukuk danışmanlığı’ yapıyor.

Bu kadarı Suriye’de bile mümkün değildir herhalde!

Kah avukat kah yeminli tercüman

Luay Habbo, ülkesindeki iç savaştan kaçan yüzbinlere Suriyeli gibi Türkiye’ye göçüp Bursa’ya yerleşmiş.

Tekstilde çalışıyor, nakış işçisi.

26 yaşında.

Habbo, geçen yıl TikTok’ta gezinirken Selaheddin Almohamad adlı bir Suriyeliye denk geliyor. Kendisini yeminli tercüman, hatta avukat diye tanıtan Almohamad, aslında hiçbiri değil.

Yalnızca bir avukatın bürosunu kullanıyor.

Adliyelerin önünde veya avukat bürosunda elinde tomar tomar paralarla Arapça videolar çekip yayınlıyor.

Türkçesi başlangıç düzeyinde.

Buna rağmen Bursa Barosu ile kendisi arasında ‘Çeviri Hizmetleri’ başlıklı bir protokol imzalandığına dair sahte belge ürettiği öne sürülüyor.

Vatandaşlık almış değil.

Kendisi geçici ikamet izniyle Türkiye’de yaşarken, Suriyelilere Türk vatandaşlığı, hatta Avrupa ülkelerinde vatandaşlık alabileceğini iddia ederek, danışmanlık veriyor.

Abdulvahap Şuveyhni adlı bir ortağı var.

Sahte Hollanda pasaportu

Almohamad, Habbo’yu da Türk vatandaşlığı temin edebileceği teklifiyle ağına düşürmüş.

Habbo, ifadesinde şunları söylüyor:

“Almohamad’ı TikTok’ta avukatlık yapan biri olarak görmüştüm. Kendisini avukat olarak tanıtması sebebiyle Türk vatandaşlığı alabilmek amacıyla görüşmek istedim.”

Geçen yıl haziranda Bursa’da bir ofise gidiyor.

Almohamad, vatandaşlık için Ankara’ya bir belge yollayacağı bahanesiyle 3000 TL-4000 TL alıyor.

İki hafta sonra Habbo’yu arayarak, “Avrupa’da bir ülkeden de vatandaşlık alabiliriz” diyor ve 12.000 Euro istiyor.

11.000 Euro’da el sıkışıyorlar.

Habbo, peşinat olarak 50 gram altın ve 1000 Euro veriyor.

Aylar geçiyor.

Habbo, pasaportun neden geciktiğini soruyor.

Almohamad, “Mahkemenin onaylaması gerekiyor” diye yanıt vererek, Habbo’yu oyalıyor.

Dört ay sonra Habbo’ya sahte Hollanda pasaportu ve oturum belgesi ile sahte Hollanda kimlik kartı veriyor. Ancak “Mahkeme tarafından onaylanmadığı için belgelerin geçerliliği yok” diye yalan söylüyor

Haftalar geçiyor; bir gelişme olmuyor.

Habbo, parasını istiyor.

Almohamad, “O zaman pasaportu ve kimliği geri ver” diyor.

Habbo, suç duyurusunda bulununca tehditler başlıyor.

Almohamad, Bursa Göç İdaresi Müdürü Haşim Özcan’ın adını kullanarak, Habbo’yu Suriye’ye göndertmekle tehdit ediyor.

Habbo, şikayetçi oluyor.

Elindeki sahte pasaportu teslim ediyor.

Bursa 9. Asliye Hukuk Mahkemesi’nde tazminat davası açıyor.

Almohamad, ifadesini değiştirmediği takdirde Suriye’de yaşayan babasına zarar vereceklerini söyleyerek, Habbo’yu tehdit ediyor.

Habbo, geri adım atmıyor.

19 Kasım’da iki tarafın avukatları buluşuyor.

Almohamod, 790.000 TL ödemek zorunda kalıyor.

Habbo, bir gün sonra Bursa Emniyeti’ne giderek, diğer şüpheli yönünden ifade veriyor.

G-87 kodlu hukuk danışmanı

Bu kişi Suriyeli Hanan Al Abdullah Alsamo.

47 yaşındaki Alsamo, aynı avukatlık bürosunu kullanıyor.

Alsamo, 12 Ekim 2023’te kişisel verileri, hukuka aykırı olarak ele geçirmek veya yaymak, rüşvet suçlarından tutuklanmış.

Osmangazi İlçe Nüfus Müdürlüğü’nde iki görevliye Suriyelilere erken randevu ayarlamaları karşılığında rüşvet verdiği iddia ediliyor.

Yenişehir Kadın Kapalı Cezaevi’de tutuklu kalmış.

Bursa 1.Ağır Ceza Mahkemesi’nde yargılanan ve beş ay sonra tahliye edilen Alsamo, Bursa Geri Gönderme Merkezi’ne gönderiliyor.

Ve hemen sınırdışı ediliyor.

Hakkında G-87 kodu uygulanıyor.

Yani, ‘yabancı terörist savaşçı’ kodu veriliyor.

Nasıl başardıysa kaçak yollarla Türkiye’ye dönüyor.

Bu arada, rüşvet vermekten 3 yıl 4 ay hapis cezası alıyor. Dosyası halen Bursa Bölge Adliye Mahkemesi’nde sürüyor.

Daha da enteresan olan şu:

Alsamo da avukatlık bürosunda kaçak olarak çalışıp iş takibine başlıyor. Kendisini hukuk danışmanı olarak tanıtıyor. O da TikTok’ta yayın yapıp tomar romar paralarla pozlar veriyor. Bu videoları paylaşıp “Kazandığımız davalar” diye tanıtım yapıyor.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı, Dolandırıcılık Büro Amirliği’ne yazdığı talimatta, sahte pasaportun incelenmesini, TikTok hesaplarında araştırma yapılmasını, Almohamad ve Alsamo’nun ifadelerini alınmasını istedi.

Yakalanabilmiş değiller.

Kim bilir…

Belki de Bakan Yerlikaya’nın Suriye’ye döndüğünü iddia ettiği 550.000 kişi arasındadırlar!