Erdoğan'ın adaylığı için erken seçim mi anayasa mı? Vekil transferlerinde 360 senaryosu

CHP listelerinden Meclis’e giren Kahramanmaraş Milletvekili İrfan Karatutlu (DEVA), Mersin Milletvekili Hasan Ufuk Çakır ve İstanbul Milletvekili İsa Mesih Şahin (eski Gelecek Partili) AKP'ye katılıyor. Bu üç ismin katılımıyla AKP'nin 2023 seçimlerinden bu yana yaptığı milletvekili transferi sayısı 13’e yükselmiş olacak.

AKP'NİN SANDALYESİ 275'E ÇIKIYOR

Yapılan son geçişlerle birlikte AKP’nin Meclis’teki sandalye sayısı 272’den 275’e yükseliyor. MHP'nin 47 sandalyesiyle birlikte Cumhur İttifakı'nın toplam sandalye sayısı 322’ye ulaşıyor.

MESELE ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİ HESAPLARI MI?

Mevcut Anayasa'ya göre Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, olağan genel seçimlerde yeniden aday olamaz. Fakat AKP'li isimler gelecek ilk seçimde Erdoğan'ın aday olacağını iddia ediyor.

Erdoğan'ın aday olabilmesi için ya Anayasa'nın değişmesi ya da 360 vekilin erken seçime götürmesi gerekiyor.

Son yerel seçimden sonra da AKP iktidar sık sık yeni Anayasa için çağrılarda bulundu.

Meclis'te anayasa değişikliği için iki kritik eşik bulunuyor:

Referandumlu değişiklik: 360 vekil

Referandumsuz değişiklik: 400 vekil

REFERANDUMLU HESAP İÇİN 38 VEKİL DAHA LAZIM

AKP ve MHP'nin toplam 322 vekili var. Referanduma gidecek bir anayasa değişikliği için 38 vekil daha gerekiyor. Bu noktada DEM Parti (56 vekil), HÜDA PAR (4), DSP (1), bazı bağımsız vekiller ve diğer küçük partiler olası destek ihtimalleri arasında yer alıyor.

AKP'ye geçecek iki vekil "CHP listelerinden seçildiniz" eleştirisine yanıt verdi

YENİ TABLO NEDİR?

Üç ismin AKP’ye geçmesiyle birlikte Meclis’teki yeni dağılım şöyle olacak:

AKP: 275

CHP: 138

DEM Parti: 56

MHP: 47

İYİ Parti: 29

Yeni Yol Grubu: 20

Bağımsızlar: 9

HÜDA PAR: 4

Yeniden Refah: 4

TİP: 3

DBP: 2

EMEP: 2

Saadet Partisi: 1

DSP: 1

Demokrat Parti: 1

8 sandalye ise çeşitli sebeplerle boş durumda.

YENİ YOL SINIRDA

İrfan Karatutlu’nun ayrılmasıyla DEVA Partisi’nin sandalye sayısı 8’e, DEVA, Gelecek ve Saadet partilerinin birlikte oluşturduğu Yeni Yol Grubu'nun vekil sayısı 20’ye geriledi. Grup kurulabilmesi için gerekli sınır olan 20 vekil hâlâ korunuyor.

ANAYASA VE ERDOĞAN İÇİN ADAYLIK HESAPLARI

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ın 2028’de görev süresi doluyor. Yeniden aday olabilmesi için anayasa değişikliği ya da Meclis’in erken seçim kararı alması gerekiyor. Meclis, 360 oyla erken seçim kararı alabiliyor. Bu nedenle iktidar, 400 vekil desteğini sağlayarak referanduma gitmeden anayasa değişikliğini gündeme almak isteyebilir.