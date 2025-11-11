İmamoğlu'nu iyi savunmak suç sayıldı!
237 gün sonra hazırlanan İBB iddianamesinde, tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan hakkında "Müvekkili olan şüphelinin lehine en iyi savunmayı yapmak, sanığın lehine olan delillerin toplanmasına yardımcı olmak" ifadeleri yer aldı.
Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 402 kişinin yer aldığı İBB davasında iddianame 237 gün sonra tamamlandı.
İmamoğlu hakkında 2357 yıla kadar hapis cezası istenen iddianamede, tutuklu avukat Mehmet Pehlivan'a yönelik garip bir suçlama yöneltildi.
Savcılık Erdoğan’ın 'Ahtapot' söylemini tekrarladı
İMAMOĞLU'NU İYİ SAVUNMAK SUÇ SAYILDI
3 bin 900 sayfadan oluşan iddianamede, İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Pehlivan için şu ifadeler yer aldı:
- "Müvekkili olan şüphelinin lehine en iyi savunmayı yapmak, sanığın lehine olan delillerin toplanmasına yardımcı olmak, hukuki yardım sınırlarının dışına çıkarak, müdafilik görevi ile bağlaşmayacak şekilde soruşturma sürecinin ilerleyen aşamalarda dosya kapsamında tutuklu bulunan şahıslara baskılar yapılarak, örgüt hakkında bildiklerini anlatmalarını ve örgütün deşifre olmasının engellenmesinin amaçlandığı, 'tutuklananlara maddi destek verileceği' yönünde talimatlar verdiği, kendisinin güvenmediği örgüt üyelerinin yurt dışına kaçışlarını organize ettiği ve kaçmaları için talimatlar verdiği, yine şüpheli Mehmet PEHLİVAN isimli şahıs tarafından tutuklu bulundukları ceza infaz kurumlarına avukatlar göndererek örgüt lideri Ekrem İMAMOĞLU isimli şahsın talimatlarının iletildiği, tutuklu bulunan şüphelilere örgütün çözülmemesi için baskıların yapılması gibi önemli süreçleri yürüttüğü..."