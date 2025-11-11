İmamoğlu'nu iyi savunmak suç sayıldı!

237 gün sonra hazırlanan İBB iddianamesinde, tutuklu Cumhurbaşkanı Adayı ve İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan hakkında "Müvekkili olan şüphelinin lehine en iyi savunmayı yapmak, sanığın lehine olan delillerin toplanmasına yardımcı olmak" ifadeleri yer aldı.