Veli Ağbaba isyan etti: Kendimi ihbar ediyorum

CHP Komisyon Sözcüsü ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda 19 Mart süreci ve aylar sonra hazırlanan İBB iddianamesine ilişkin konuştu.

Ağbaba, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı’nda Divan Başkanlığı yapan tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ve diğer partililerin beraber olduğu fotoğrafların İmamoğlu’na ilişkin iddianamede yer almasına tepki gösterdi.

"DARBE İÇİNDEN DARBE ÇIKTI"

İBB iddianamesinin yaklaşık 10 ay sonra çıktığını belirten Ağbaba, "Bu iddianamede herkes, ‘Ne çıkacak’ diye beklerken içinden darbe çıktı yine. Darbe içinden darbe çıktı. Adeta matruşka gibi. CHP’ye kapatma çıktı. O kadar ilginç şeyler var ki iddianamede, örneğin Sayın Özgür Özel’le Divan Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun olduğu görüntüde birilerini daire içine almışlar" dedi.

İMAMOĞLU'NU CUMHURBAŞKANI YAPMAK SUÇ!

İddianamede, İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmanın suç sayılmasına tepki gösteren Ağbaba, "İddianamede diyor ki, ‘İncelenen görüntülerde suç örgütü lideri Ekrem İmamoğlu isimle şahıs ile birlikte soruşturma kapsamında gözaltına alınan şahısların 38. Kurultay’da CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in yanında Ekrem İmamoğlu’yla birlikte yer aldığı anlaşılmaktadır’ diyor. Ekrem İmamoğlu’yla Özgür Özel’i yan yana görmüşler, ne olacaktı? İddianamede 'Özgür gelecek’ diye bir pankartımız var. 'Bu pankart açıldığında hep bir ağızdan ‘Güzel günler göreceğiz, güneşli günler’ diyerek ülkede iktidarı devralacaklarını, yönetimi değiştireceklerini ve örgütün belirlediği Ekrem İmamoğlu’nu Cumhurbaşkanı yapacakları anlaşılmaktadır'. Bu kara mizah değil" diye konuştu.

"KENDİMİ İHBAR EDİYORUM. BU ARKADAŞLAR DA ÖRGÜTÜN MİLLETVEKİLİ"

Konuşmasının devamında İmamoğlu'nu Cumhurbaşkanı yapmak suç ise kendisini ve partisini ihbar ettiğini belirten Ağbaba, şu ifadeleri kullandı:

"Yüzlerce insan 10 aydır bir paçavradan dolayı cezaevinde tutulmaya devam ediyor. Kendimi ihbar ediyorum. Ben de 1993’ten beri bu örgütün üyesiyim. Bu arkadaşlar da örgütün milletvekili, onları da ihbar ediyorum. Maalesef CHP’yi kapatmaya yönelik bir iddianameyle karşı karşıyayız. Sabah gazetesinde iddianameden önce algı operasyonu yaptılar, ‘EKO SİSTEM, 560 milyar para var’ dediler, iddianamede yok. Yenişafak’ta ‘PKK 100 milyon rüşvet’ dediler, bu da yok iddianamede."

Ağbaba, ayrıca ABD'nin Ankara Büyükelçisi Tom Barrack'ın Heybeliada Ruhban Okulu'na yönelik açıklamasına ilişkin "ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack bir sömürge valisi gibi açıklamalar yapıyor. Dün Yunanistan’da bir açıklama yaptı, ‘Heybeliada Ruhban Okulu Eylül 2026’da açılabilir’ diyor. Buna AK Partililer ne diyor merak ediyorum. Trump’a ‘Eyyy’ diye bağıracaklar mı bakalım" dedi.