Meclis'te Fatih Altaylı tartışması! Erhan Afyoncu "Program yapmadık" dedi

Millî Savunma Bakanlığının 822 milyar 930 milyon liralık 2026 yılı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda, CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba ile Millî Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Erhan Afyoncu arasında Fatih Altaylı üzerinden bir diyalog yaşandı.

Cumhuriyet gazetesinden Batu Bozkürk'ün aktardığı bilgilere göre Veli Ağbaba, konuşması sırasında Komisyon Başkanı Mehmet Muş’a dönerek, geçmişte televizyon programlarında bir araya gelen Afyoncu ve Altaylı’nın durumuna atıfta bulundu. Ağbaba, “Sayın Başkanım, kadere bak… Fatih Altaylı cezaevinde, Sayın Afyoncu karşımızda. Beraber program yapıyorlardı. Kadere bak, ne oldum demeyeceksin” ifadelerini kullandı.

Komisyon Başkanı Muş’un “Neyi ima ediyorsunuz” sorusu üzerine söze giren Erhan Afyoncu ise “Veli Bey, konuşuruz. Ama birlikte program yapmadık, konuk oldum sadece” yanıtını verdi.

Fatih Altaylı'ya hapis cezası

DURUŞMA SİLİVRİ’DE GÖRÜLDÜ

Öte yandan, 22 Haziran'dan bu yana Silivri'deki Marmara Cezaevi'nde tutuklu bulunan Fatih Altaylı’nın davasının ikinci duruşması bugün görüldü. İlk duruşması 3 Ekim tarihinde yapılan ve tutukluluk halinin devamına karar verilerek ertelenen davanın bugünkü oturumu, Silivri'deki mahkeme salonunda gerçekleşti.

Saat 10:00’da başlaması öngörülen ancak 10:50’de başlayan duruşmaya Fatih Altaylı saat 10:45’te alkışlar eşliğinde getirildi. Duruşmayı CHP Milletvekilleri Utku Çakırözer ve Sezgin Tanrıkulu’nun yanı sıra Erdoğan’ın danışmanı Murat Bardakçı, tarihçiler İlber Ortaylı ve Celal Şengör de izleyici olarak takip etti. Salonda Altaylı’nın avukatları ve Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı da hazır bulundu.

SAVCILIK MÜTALAASI VE ALTAYLI’NIN SAVUNMASI

Duruşmada esas hakkındaki mütalaasını tekrar eden savcılık, Fatih Altaylı’nın “cumhurbaşkanına tehdit” suçundan 5 yıldan az olmamak kaydıyla hapisle cezalandırılmasını ve tutukluluk halinin devamını talep etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın avukatı da savcılığın bu talebine katıldıklarını bildirdi.

Kimlik tespiti sonrası savunmasını yapan Fatih Altaylı, sözlerine "Silivri'ye hoş geldiniz" diyerek başladı. Altaylı savunmasında şu ifadelere yer verdi:

"Cumhurbaşkanlığı Koruma Daire Başkanlığı’nda 4-5 bin civarında polis çalışıyor. Gazeteci arkadaşlardan rica ettim, benim programımdan sonra Cumhurbaşkanı’nın programında değişiklik olmuş mu diye. Avukatlarım aracılığıyla çıkarıp yolladılar, programında ufak bir değişikliği yok. Cumhurbaşkanı’nın benim konuşmamdan korkup tehdit olarak algılayacağı bir şey yok. Böyle bir etkim de yok. Karşınızda duran bir vatandaşım ben. Cumhurbaşkanı korkan biri değil, kaldı ki tarihi bir örnekten niye korksun. Hem bana hem de Cumhurbaşkanı’na haksızlık yapılıyor diye düşünüyorum. Suçlanmamam gerekirken karşınızda olmamı çok gereksiz buluyorum. Herhangi bir tehdit kastım olmadığı çok açık. Beraatımı talep ediyorum."

Fatih Altaylı'nın tahliye edilmemesine CHP'den ilk tepki

"MÜTALAA HUKUKSUZLUĞUN AYNASI"

Altaylı'nın ardından söz alan avukatı Ömer Teker, müvekkilinin 158 gündür tutuklu olduğunu hatırlatarak, "Dosyada tek bir delil mevcut, başka delil sunulmadı. Ortada maddi unsurları oluşmuş bir suç da yok. Müvekkilimin programında sarf ettiği sözlerden Cumhurbaşkanı’nın korkmuş olabileceği abesle iştigaldir" dedi.

Son sözü alan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Avukat Erinç Sağkan ise mütalaayı "başından itibaren devam eden hukuka aykırılıkların aynası" olarak nitelendirdi. Sağkan, "Sayın Altaylı'nın söylemlerinin tehdit niteliğinde olmadığını meslektaşlarımız anlattı. Cümlelerin sağından solundan kopartılarak bir araya getirilmesiyle karşı karşıyayız. Suçun hem maddi hem manevi unsurları oluşmamıştır. Kaçma şüphesi somut olguyla ortaya konulamamıştır. Bu tutukluluk tamamen hukuka aykırı olup, basın özgürlüğü anlamında tüm basına gözdağıdır ve bir cezalandırmaya dönüşmüştür" şeklinde konuştu.

Son sözü sorulan Altaylı, avukatlarının görüşlerine katıldığını belirterek beraatını talep etti.

4 YIL 2 AY HAPİS

Savunmaların ardından verilen aradan sonra saat 12:56'da duruşma yeniden başladı. Fatih Altaylı alkışlarla sanık kürsüsüne gelirken, mahkeme heyeti kararını açıkladı. Mahkeme, Altaylı'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi ve tutukluluk halinin devamına hükmetti.

Kararı duyan Fatih Altaylı, elindeki kağıtları fırlatarak tepki gösterdi. İzleyiciler ise mahkeme heyetini "yuhalayarak" protesto etti; heyet salonu hızlıca terk etti.

MURAT BARDAKÇI’YA SALONDA TEPKİ

Karar sonrası salondaki gerginlik sırasında bir izleyici, duruşmaya Altaylı'ya destek için gelen ancak Erdoğan’ın danışmanı olan Murat Bardakçı'ya tepki gösterdi. İzleyici, Bardakçı'ya "Mutlu musun? Seninkiler kazandı" diye seslendi. Murat Bardakçı ise bu tepkiye cevap vermedi.

Fatih Altaylı'nın davasında gerginlik: Murat Bardakçı'ya "Seninkiler kazandı" tepkisi

SÜREÇ NASIL BAŞLAMIŞTI?

Dava süreci, Gazeteci Fatih Altaylı'nın bir YouTube yayınında, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ömür boyu görevde kalmasına ilişkin kamuoyu eğilimini yorumlamasıyla başlamıştı. Altaylı videoda şu ifadeleri kullanmıştı:

“Cumhurbaşkanı Erdoğan ömür boyunca Cumhurbaşkanlığına devam etsin mi? Halkın %70'i buna karşıymış. Bu oran çok da şaşırtıcı değil. Çünkü şu anda AKP seçmeninin önemli bir bölümü ve MHP seçmenin bir kısmı dışında böyle bir fikri destekleyen kimse yok. Bu millet, geçmişte padişahını boğmuş bir millettir. Hoşuna gitmediği zaman, istemediği zaman... Boğulan, suikaste kurban giden, ya da intihar ettiği öne sürülen çok sayıda Osmanlı padişahı var.”

Bu sözlerin ardından Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Oktay Saral, 21 Haziran sabahı sosyal medya hesabından Altaylı'nın programından bir kesit paylaşarak, "Altaylıııı! Suyun ısınmaya başladı" ifadeleriyle gazeteciyi hedef göstermişti. Altaylı aynı gün gözaltına alınmış ve ertesi gün tutuklanarak Silivri Cezaevi'ne gönderilmişti.